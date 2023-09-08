平社，沁润人心的京剧小天地

艺域：艺术离不开舞台，舞台不囿于一个固定的表演或展示空间，它可以传承，也可以流转，本身就是充满故事的艺术场域。

历史悠久的业余京剧团体的家——平社，最近焕然一新，装修费用全由热心会员自掏腰包，为提供一个舒适的培训、排练及小型演出的场地。白墙红毯的排练厅显得更明亮通透，也置办冰箱、洗衣机等家电，像个温暖的小家庭。平社，已不是旧模样了，感觉随时有戏。

外表看来，它还是坐落于史密斯街那一幢质朴的三层店屋，静静俯瞰着牛车水的人流如织和人间烟火，但内里它却整饬一新、芳华待展——平社要以新面目新姿态新舞台来唱戏！

不知你有多久未曾造访平社，或许你从未踏足于此，但此际步入平社这一全世界历史悠久的业余京剧团体的家，你会发现从内装到风格，它显得簇新、简约，却又不失雅气。

充分利用存储、排练空间

经一楼狭长楼梯走上二楼，主空间的白色墙壁以戏曲名家字画作品装点，一条红氍毹铺就的坦阔地面，和白墙造成亮眼的红白撞色，你感叹：这干净整洁得不像是个“戏班子”！那是你没打开靠墙站的一排边柜，其内收纳着已封装好的大量演出行头道具，原来二楼主作存储之用。

平社二楼红白对比鲜明，靠墙一排储物柜收纳戏曲服饰、道具。（龙国雄摄）

三楼则是主排练厅，因有两面长落地镜的映照，白墙红毯的排练厅显得更明亮通透，这长方场地无论是演员甩水袖，耍刀枪，甚至大群戏走过场，都绰绰有余。平社，现如今不是旧模样了，感觉随时有戏。

平社三楼的主排练厅，可排大戏，还能容纳乐师演奏，必要时可成为小剧场。（龙国雄摄）

其实平社2023年2月份换届选举，新架构细化又专业，但该社在新加坡传承和发展华族传统戏曲艺术的宗旨目标不变，致力于为戏迷和观众呈献高质量演出，为华族传统戏曲提供一个生机勃勃的舞台。这舞台，在社内已经搭建好了。

记者采访那天，平社现任理事、资深会员、演员许红，正排演京剧《金玉奴》，她是第一次全妆在这里彩排，水袖甩得俊逸，身法更显灵动，是很开阔的一番演绎。许红说这好光景好场地，得归功于一众平社会员的付出：“换届后，平社几位热心会员自告奋勇对平社场地二楼、三楼，从天花板到地面，进行了全方位无死角的整理装修，目的就是为了充分利用所有空间，为会员提供一个舒适的培训、排练及小型演出的场地。”

许红（中）正在为排练上妆。（龙国雄摄）

二楼、三楼实用面积现分别可达30、45平方米，许红带记者挖掘平社的新洞天，仅仅是二楼的收纳，也大有学问，会员们添购置物铁架和收纳盒，将服装、头饰、道具，分门别类存放，编号后输入电脑，方便快速找寻，连收纳录入都跟上时代数码化了。

置办家电增人情味

整修后的平社，也更不缺人情味，置办了冰箱、洗衣机、电子炉灶，像个小家庭一样。许红说这是考虑到晚上会员排戏或活动后，可以简单煮些宵夜，不至于饿着肚子回家。“会员穿过的水衣水裤等打底衣服，也可及时清洗归置；另外，二楼也整理出来一块空地，用于排练文戏。”

平社的戏曲服饰和用品分门别类收纳，并实现电脑录入和查找。（龙国雄摄）

平社不搞形式主义，许红笑说社长室、会议室都不是必需的，都可以将就，平社场地要毫无浪费地用于学戏、排戏、演戏，这也实践热心会员当初花钱花时间花精力整理平社场地的初衷。

三楼除大排练场，角落的房间还安排三张化妆台，洗手间也安装简易冲凉花洒，方便会员化妆卸妆。许红说：“充分利用有限的空间，把排练场地做到最大化，现在三楼的场地可以用来排练武戏，进行小演出都够用。”

三楼不仅能排练，还可化妆更衣。（龙国雄摄）

热心会员自费装修

很感人的是，这笔装修费用全部由热心会员自费，大约有两万多新元，因工期未完，花销还在增加中——因纯粹热爱戏曲，甘愿无偿投入，这份心意最是真挚难得。许红说：“（自费装修）也是出于无奈，因平社资金来源主要是相关当局拨款，有演出申请批准才有，大家都知道这是杯水车薪，其他缺口就由平社自发找一些基金会、机构以及社会贤达人士赞助。会员会费金额低，远不足以支撑平社运转。”

许红说想起已故去的平社老社长陈木辉的话：“平社社长就是丐帮帮主，要到处化缘”，平社属于业余戏曲团体，大家虽“玩票”，玩得却如此真心。

热心会员们自发出钱出力，为平社带来新面貌。（龙国雄摄）

场地清理完毕，空间焕然一新，下一步平社就可以公开更多计划，开展更多活动。在艺术方向上，平社要采取双轨策略：一方面，传承和弘扬传统戏曲，保持其原汁原味，以尊重和维护这一重要的文化传统；另一方面，也注重将传统戏曲与新加坡本地特色相结合，创造具有新加坡特色的本地京剧。

不光排戏演戏，平社还要将京剧引入更广泛的社区和大众生活中。

许红说：“我们计划与社区民众俱乐部、各宗乡会馆和学校合作，根据他们的需求，以不同方式宣传京剧。这可以包括京剧表演，为观众献演经典剧目；或者通过讲座和工作坊的方式，分享京剧知识。我们的目标是将京剧融入社区和教育领域，让更多人有机会了解和欣赏这一宝贵文化遗产。”

除与各单位联办，平社还将定期举办京剧常识讲座。这些讲座强调趣味性和参与度，分享京剧艺术的审美、历史和文化背景，让人们更深入地了解这一艺术形式。另外，平社还会带来戏曲化妆造型体验，让对戏曲对舞台有兴趣的公众，有机会亲身体验成为京剧舞台上的各种角色。平社要敞开大门，欢迎大家走进来，把这里当成可以尽情与京剧嬉游的小天地。

对戏曲化妆造型有兴趣的公众，今后可走进平社，过一把扮装瘾。（龙国雄摄）

两新演出值得期待

接下来，平社有两个值得期待的新演出。9月30日在南安会馆的“京剧折子戏展演”，剧目包括传统戏《霸王别姬》《天女散花》等。这将是一场精彩的演出，呈现脍炙人口的经典京剧片段，让观众近距离感受戏曲魅力。10月14日在新加坡华族文化中心的“平社折子戏专场”，剧目包括《贵妃醉酒》《辛安驿》《桑园会》《打龙袍》，其中有不少是平社此前从未献演过的新排剧目。

许红热情感召大家为平社的发展助力，她说：“为了实现更多计划，我们需要社会资源和支持，这包括场地、资金、志愿者等，我们也欢迎各种形式的合作，共同推动京剧的传承普及。我们坚信，我们可以让更多人走入平社、走进京剧，并在传统与现代间找到和谐美妙又沁润心灵的艺术共鸣。”