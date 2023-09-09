汇聚青春 满台朝气——观狮城青少年戏曲汇演

时隔三年，经过疫情的震撼洗礼，喜见由新加坡传统艺术中心主办的“狮城青少年戏曲汇演”回归实体舞台。

第11届的狮城青少年戏曲汇演于8月30日在戏剧中心剧场演出。跟往年不同的是，这场戏曲汇演采用“跨界方式”，以话剧串场，通过诙谐有趣的对话传递戏曲知识，助推戏曲文化的传播。甚至演出到中场时，穿插艺术指导老师示范戏曲健身操环节，让观众起身“动”起来，无疑带动了现场气氛。原来戏曲表演也能够这样好玩。

演出剧种包括：京剧、越剧和黄梅戏，剧目则有：京剧《红娘》《夜奔》《十三妹》和《报灯名》，越剧《浪迹天涯》，黄梅戏《扈家庄》和《刺蚌》，有文戏也有武戏，可说是刚强柔美，各具特色。参与者是中、小学生和幼儿园学生，最小的表演者年仅5岁。虽说他们年纪小，但在唱、做、念、打方面都显得一丝不苟，表演相当到位，呈现有板有眼的身段与台步，举手投足颇规范、有戏味。

或许是因为做动作消耗了不少体力，部分表演者在演唱时中气略嫌不足，声音不够扎实，但并无大碍，只要再加把劲多锻炼，一定能够克服。毕竟戏曲是“台上一分钟，台下十年功”的艺术，我们不能过于苛刻要求初学者，勇于上台就已值得鼓励，这不是人人做得到的。“演员不动心，观众不动情”，即便孩子们在表演中偶尔出现小小的差误，也不影响整体演出，反而赢得更多鼓励的掌声，因为观众感受到他们所花的心思。

我不是第一次观赏“狮城青少年戏曲汇演”，真心觉得任道重远的传承工作，面对许多挑战和困难。幸得有心人行而不辍，努力不懈地建立平台，使得一年一度的汇演深具意义，绝对是戏曲工作者的心血结晶。方寸舞台万丈地，见到青少年齐聚一台，展现无限的精力，发挥所学之技艺，古老戏曲就在那一刻顿时青春洋溢，靓丽无比！

星星之火可燎原，期待传承的“薪火”能够点燃起青少年们的热忱，让这把熊熊火焰在他们内心一直延烧着。