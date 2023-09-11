郭怡美书店：老建筑里书香怡人

书架设计得漂亮，不是那种让人望而生畏的高度。（叶孝忠）

书店的角落提供私密和舒适的空间。（叶孝忠）

建筑师保留老房子原有的细节，展示过去生活的痕迹。（叶孝忠）

去年底落户迪化街，郭怡美书店在台北的朋友圈里就引起关注。书店地处越来越绅士化（或文青化）的大稻埕，这是百多年前台北最繁华的商圈，布满了三层楼高的老房子（类似新加坡的战前店屋），让我想起牛车水，一直也是台北人办年货的地方。不少楼房也经过修缮改造，售卖南北货、药材和茶叶的老字号还在，夹杂其中的是一些文青商铺，如精品店和书店等，对外国游客也越来越有吸引力，有一种新旧杂糅的时髦气息。

两万多本书在不同的空间里，各自舒展自己。（叶孝忠）

郭怡美书店本身就是一栋耐人寻味的建筑，保留了这一街区店屋常见的红砖结构，正立面的招牌及装饰等细节依旧在，故事盘桓其中。这栋老厝原是台湾著名出版品牌读书共和国创办人郭重兴的祖屋。他的祖父郭乌隆是大稻埕热心的著名商人，靠着卖砂糖和面粉等起家建厝，后来家族成员把祖屋卖掉。37年后，机缘巧合之下，郭重兴租下了这栋老房子，并改造成书店再续前缘，名字保留了祖父所创建的商号。这个以不按牌理出牌著称的出版人在接受媒体采访时说：“我们做出版的，下游的独立书店都在关门，我在上流还搞屁啊。”开书店的目的很单纯，就为了鼓励阅读，出版业才能兴盛，知识才能传播。

这里有一种新旧杂糅的时髦气息。（叶孝忠）

我喜欢上网买书，也喜欢逛书店，这是两种截然不同的体验。上网买书目标明确，是理性的选择，逛书店则是感性行为，经常能偶遇，一时冲动想要马上拥有。虽然这几年已经减少购买纸本书，但今年三月份走进郭怡美书店时，我还是搬走了三本台湾本土题材的书。好的书店，是让你想要买书的书店。

当天是周末，书店十分热闹，除了翻书阅读买书的客人，还有不少人（比如我）拿着手机不断拍拍拍。建筑师保留了不少房子原有的细节，展示了过去生活的痕迹，同时也经过细心改造，让两万多本书在不同的空间里，各自舒展自己。书架设计得漂亮，不是那种让人望而生畏的高度，一些刚刚好能让人依靠着翻书，一些则重点摆出店员们心水推荐。一些角落设计了更私密的空间，让人愿意拿起一本书来展读。

开书店不能单靠情怀

郭重兴找来原本经营青年旅社的赵伟仁担任店长，其任务包括运营、选书及策划活动。通过脸书和赵伟仁聊郭怡美书店的创办过程，也了解到开书店不能单靠情怀，更要有方法，才能经营下去。经营青旅的经验让他更了解和关注客户需求，书店第一层的入口摆了不少台湾主题的书，呼应了书店所处的位置，不少国内外的游客来到这里，自然也想要多了解台北和台湾的故事；二楼则是以世界文学和书籍为主，展现了大稻埕一直以来兼容并蓄的精神；三楼则是重视美学、设计及生活风尚的书。书店也设有咖啡馆，提供简单餐饮。

周末的书店十分热闹。（叶孝忠）

经营书店早已经不像过去那么单纯，书店不再只是书的陈列厅，要如何让读者遇见他们想遇见的书，除了摆书，也需要花精力和时间策划更多活动。“把客人引进书店当然很重要的，这样才有可能成为买书的人，无论是来打卡也好，办活动也好，就是希望给书店增加人流量。”赵伟仁也为书店策划了不少活动，包括书店的导览，让爱书人能以另一个体验来阅读书店的空间。