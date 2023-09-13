新加坡艺廊协会首次推出周末“艺生活”

地点：丹戎巴葛、吉门营房、乌节路等

时间：9月15日至10月1日

网站：https://agas.org.sg

看点：由新加坡艺廊协会主办的“新加坡画廊周末2023”活动，配合世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛、加密货币盛会TOKEN2049和新加坡设计周举行，呈献本地与国外艺术创作。

协会第一次推出“艺生活”，通过CrowdServe平台，出售赞助人通行证（每人收费S$125）。通行证本身是可收藏的数字NFT非同质化代币，可以参与VIP节目，包括在Mondrian酒店的早餐与艺术导览、吉门营房的葡萄酒品尝会、奢侈品体验、餐饮优惠等。

协会一些会员参与FIND亚洲设计展，呈献“日常生活的艺术”主题的艺术作品。还有参观艺廊协会成员的展览“逛艺廊”，比如Richard Koh Fine Art举办泰国纳堤·尤塔瑞（Natee Utarit）油画个展、Yeo Workshop的数字艺术家郑祥光个展、林素贤在Art Porters的触觉艺术个展、私人美术馆（The Private Museum）在新址举办库玛丽·纳哈潘（Kumari Nahappan）雕塑展览、艺术之家展示十位艺术工作者利用F1夜赛泛光灯制成的改造艺术品。

“与艺共处”行程安排包括参观私人藏家艺术藏品；“艺谈”是一系列从美术史到艺术投资的公众艺术教育讲座。