随青年钢琴家印芝 走入莫斯科柴院“45号教室”

20世纪的钢琴乐坛，俄罗斯钢琴学派受世人赞誉，不仅在国际大赛上捷报频传，更涌现众多伟大艺术家。第一期《艺教》由俄罗斯留学、师承伊古姆诺夫学派的青年钢琴家印芝，带大家走进莫斯科柴院的“45号教室”，介绍俄罗斯钢琴艺术以及莫斯科柴院的四大钢琴学派。

2023年是俄罗斯音乐巨匠拉赫玛尼诺夫诞辰150周年，世界各地音乐厅纷纷上演其作品，尤其是钢琴独奏会，纪念这位以巅峰技术著称的钢琴家、作曲家。8月15日，任教于中国中央音乐学院的青年钢琴家印芝受本地音教机构Finger Waltz邀请，首次到访新加坡，在维多利亚音乐厅举办独奏会，演绎肖邦和拉赫玛尼诺夫的作品。

印芝15岁前往俄罗斯格涅辛音乐学院附中学习，2010年毕业于莫斯科柴可夫斯基音乐学院，取得钢琴表演、室内乐、声乐艺术指导和教育学四个专业的硕士学位。她隔年赴美国深造，获得波士顿大学音乐艺术博士学位。

音乐会后，印芝接受《联合早报》专访，向读者介绍俄罗斯钢琴艺术以及莫斯科柴院的四大钢琴学派，并带大家走进莫斯科柴院的“45号教室”。

俄罗斯钢琴艺术黄金时代

在20世纪的钢琴乐坛，俄罗斯民族的名字繁星闪烁，不仅在国际大赛上捷报频传，更涌现出许多生涯长青的伟大艺术家，形成受世人赞誉的俄罗斯钢琴学派。相较于传统的西欧钢琴学派，俄罗斯的起步其实较晚。1862年，钢琴家安东·鲁宾斯坦在圣彼得堡创办了俄罗斯的第一所音乐学院，邀请舒曼担任第一任教授。1866年，其弟尼古拉·鲁宾斯坦在莫斯科创办了第二所音乐学院，邀请圣彼得堡音乐学院第一届毕业生柴可夫斯基担任第一任教授，即日后的莫斯科柴院。

此时也正是俄罗斯民族乐派兴盛之时，大量本国作品的诞生与音乐教育体系的完善，为俄罗斯钢琴艺术的黄金时代掀开序幕。在19、20世纪之交，钢琴兼作曲家拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾，钢琴演奏兼教育家伊古姆诺夫（K. Igumnov）、费因伯格（S. Feinberg）、戈登威瑟（A. Goldenweiser）等都毕业于莫斯科音乐学院，除了拉赫玛尼诺夫，上述诸位都留在柴院任教。

1922年，毕业于圣彼得堡音乐学院的涅高兹（H. Neuhaus）也加入莫斯科柴院任教，四大教授的演奏风格和教学方式各有特点，由此发展出四大学派。印芝指出，归根结底每位钢琴家的演奏风格是由自身的性格、审美和理解决定的，但是从教学和师承的角度，学派也会有潜移默化的影响。

注重师承 背诵“族谱”

印芝师承于伊古姆诺夫的关门弟子史塔克曼（N. Shtarkman），她指出伊古姆诺夫学派的演奏教学以浪漫派曲目居多，以抒情格调为主，并对美妙的音色有不懈的追求。而涅高兹学派的曲目范围极广，涵盖巴洛克到古典浪漫等诸派大家，并且对于演奏者的肢体、台风有独到的见解和要求。

伊古姆诺夫曾在1899年至1948年在莫斯科柴院45号教室任教，他的照片和教室一直保留至今。（受访者提供）

印芝说，自己在俄罗斯八年的求学经历最直观的感受就是对于师承和传承的尊敬。比如戈登威瑟给学生上课的42号教室和伊古姆诺夫任教的45号教室保留至今，依然是本派弟子的“圣地”。印芝曾在45号教室随史塔克曼上课，墙上会悬挂几位先师的肖像，期末考试的时候老师还会指着肖像考她背诵“族谱”。

伊古姆诺夫的学生史塔克曼是第一届柴可夫斯基大赛的第三名，1990年至2006年在莫斯科柴院45号教室任教。（受访者提供）

印芝笑着说，因为史塔克曼是伊古姆诺夫的关门弟子，自己又是史塔克曼的关门弟子，所以自己的“辈分”特别高，还曾一度高过系主任。“史塔克曼老师2006年去世，听说师兄们争取了好久，把他的肖像搬进了45号教室。”

音乐家素养更全面

对比在美国的求学经历，印芝认为美国音乐学院的风格更为多元，有来自世界各地的知名演奏家任教，学生可以根据自身的情况跟随不同的教授学习。自己在美国留学期间，也是跟随俄罗斯学派的老师。

“在美国，音乐学院的学生也会被要求上一些通识课程的必修课，还要写论文。”印芝说：“但是在俄罗斯，更注重的是全面的音乐家素养（musicianship），除了演奏外，还要懂室内乐、教育学、还有声乐和歌剧伴奏。还要熟背俄罗斯音乐史（笑）。”

伊古姆诺夫的学生奥博林是第一届肖邦大赛的冠军，曾长期担任莫斯科柴院的钢琴系主任，1922年至1974年在45号教室任教。他的雕塑被保存于该教室。（受访者提供）

印芝也指出，俄罗斯钢琴艺术的审美也是由全体国民的艺术修养与参与形成。她说：“在学生时代，我凭学生证就常常有打折甚至免费的音乐会可以听。莫斯科每年10月到隔年4月都是雪季，我曾看到普通工薪阶层的老太太会一路蹒跚搭乘公共交通来听音乐会。而她会特别带一双高跟鞋，到音乐厅后才换上。这种艺术氛围让我至今感动，难忘。”