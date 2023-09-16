啸涛印人展 玩转篆刻艺术

“嘿，篆刻还可这样玩！：啸涛印人展”

地点：新加坡管理大学经济学院一楼deSuantio画廊（90 Stamford Road S178903）

时间：9月23日至10月1日上午10时至晚上7时（10月1日至傍晚5时）

入场免费

看点：篆刻或许是最早扎根新加坡的中华艺术形式之一，却在艺术史叙述中处于边缘地位，尽管受人赞许并被广泛使用，但无法完全被承认为一门独立的艺术形式。新加坡的篆刻作品早已不附属于中国的艺术发展脉络，在地独特风格崭露头角。成立于1971年的啸涛篆刻书画会呈献的“嘿，篆刻还可这样玩！：啸涛印人展”，在策展人林佳宁提出“篆刻的可能性”下，首次探讨篆刻艺术在新加坡发展与成形。

庄汉语木印《在文明的世界里野蛮地呼唤自由的宽度》。（啸涛篆刻书画会提供）

胡财和陶印《解离的真实》。（啸涛篆刻书画会提供）

展览将展出30多位啸涛印人逾300件篆刻作品，多为新作，展示了非传统媒介雕刻的印章（例如古着麻将牌、雕刻水泥或树脂），非传统文字和语言（例如简化汉字、缅甸语以及爪夷字的马来文），本土内容（例如在地俚语或装饰图案），陈述多年来这一艺术形式的发展。

现存最早钤盖于新加坡的印谱为光绪二十四年（1898年）叶季允所刊《师汉斋印存》。印人孙裴、吴得先、施香沱、张丹农、黄载灵、陈景昭、范昌乾等多少受中国现代艺术教学影响，已将篆刻视为一门视觉艺术体系，对印章传播、流派、美学有了既定概念。吴得先钟情于简洁的秦汉印风、陈景昭从黄宾虹继承吴昌硕印风、张丹农从当时流行的多种印风中汲取养分，还有林千石、陶寿伯和冯康侯等。印刷印谱、印屏、甚至社团（南洋中华金石书画社成立于1948年，理事有印人黄载灵、蔡寰青、施香沱），也在新加坡成形，体现出篆刻艺术已有了实用订制以外的观众及市场。对本地篆刻发展最具贡献者，当属执教于南洋美专的施香沱，私下传授学生篆刻艺术，学生们以画会形式彼此交流，比如庄声涛、胡康乐等1967年创办墨澜社，陈建坡、曾纪策等1971年创办啸涛篆刻书画会，黄明宗1987年创办兰亭画会。

从1960至2000年代，新加坡篆刻呈现在地化面貌，注入现代美学，印面较前期相比更有画意，寻出有个人面目的刀法。过后，印人对语言的认同感有所变化，更多非中华文化体系元素的冲击，使篆刻风格愈发灵动，在形式上推翻许多对篆刻的既定概念。