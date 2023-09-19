哥伦比亚艺术家博特罗逝世 留新加坡河《鸟》等雕塑

哥伦比亚最伟大的艺术家费尔南多·博特罗（Fernando Botero）9月15日在摩纳哥逝世，享年91岁。

博特罗雕塑、绘画和素描的艺术形象以饱满圆润带夸张感闻名，带点超现实意味，被称为“博特罗风格”，享誉国际，在波哥大、马德里、巴黎、新加坡和威尼斯办展。博特罗曾说，人们都把这些看成是胖子，但事实上他们具有一定体积而已，他画的风景、静物、动物、男人、任何东西都是圆鼓鼓的。

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗对失去这位标志性艺术家表示哀悼，称他是哥伦比亚传统、缺陷、美德、暴力与和平的画家。

博特罗出生于哥伦比亚第二大城市麦德林，15岁时在La Macarena斗牛场出售他的公牛和斗牛士画作，想当斗牛士，进过斗牛学校。1950年代到欧洲取经。矗立多件巨型铜雕作品的“博特罗广场”的麦德林宣布一周的哀悼期。正对着广场的安迪奥奇亚省博物馆也有博特罗捐献的画作和雕塑。当地媒体称博特罗的健康状况近几天因肺炎而恶化。

一个女孩到哥伦比亚麦德林的博特罗广场鲜花哀悼艺术家的逝世。 （法新社）

博特罗迁居墨西哥，受其壁画影响，1960年代到纽约发展，1957年就已出现标志性的圆鼓鼓艺术形象。被誉为“拉丁美洲的毕加索”，充满激情、孜孜不倦创作出3000多幅绘画和300多件雕塑。即使到了晚年，他仍每天工作10小时。博特罗说过，他经常想到死亡，离开这个世界而无法继续画画让他感到悲伤，因为他太喜欢画画了。

博特罗结过三次婚，养育四个孩子，其中一个早夭。

本地曾办个展

新加坡人在公共空间看得到博特罗的雕塑，比如新加坡河边的《鸟》、新达城的《有镜子的女人》，还有侨福广场、瑞吉酒店等都看得到他的雕塑。

2004年，新加坡美术馆连同Valentine Willie Fine Art画廊举办两个半月的博特罗个展，吸引7万5000人次观众，是该年最受欢迎的艺术展。他最后一次个展是2022年由奥佩拉画廊主办的博特罗绘画和雕塑个展。