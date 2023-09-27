“驻村双人档”展览 李文黄汉冲惺惺相惜

当本地行为艺术家李文（1957-2019）2013年邀请艺术家、写作人黄汉冲（44岁）一同前往日本埼玉县，成为日本当代艺术入驻艺术家，与他不熟的黄汉冲相当惊讶。而后一个多月，他们常到河边或附近公园散步。李文每天写篇小文，黄汉冲也用小文回应。他们俩做了一本书《闷驴之歌》（Boring Donkey Songs）。李文为他做一场性别模糊的红人的行为演出《与一根叶子对话》，后者拍下图像，在“驻村双人档：李文和黄汉冲”（Residual: Lee Wen & Jason Wee）展出，带出艺术家之间的情谊与纽带。

李文的纸本粉笔蓝人绘画结合文本。（The Institutum提供）

艺术道路上伤痕累累

展览展出文化奖得主李文的纸本粉笔蓝人绘画，结合文本，可谓艺术家自画像，看出母亲对他的影响。一些作品以中式卷轴呈现，李文回溯中国文人雅集的传统，将亚欧艺术家朋友（如唐大雾）画进画里。李文在画中化身乱箭刺身的圣徒，寓意表演艺术道路的诸多限制，伤痕累累。他问：“艺术好在哪里？艺术是否必要？”当身体衰病，他写下诗句：“亲爱的生活，我想死；亲爱的死神，我准备活下去；亲爱的朋友，你可以帮我吗？亲爱的敌人，你可以帮我吗？”

黄汉冲受访时说，画中蓝人背上吉他，李文在日本时会拿起吉他写歌，比如《不归河》，在展厅小房间联同他在日本参与的行为艺术表演及2005年获颁文化奖的演说播放。蓝人系列回国后，曾在黄汉冲经营的独立艺术空间“灰色计划”（Grey Projects）展过。

展览第一次展出李文的亚克力黑白系列。黄汉冲说，李文本想以这系列在灰色计划办展，但在2015年仅仅完成两幅《成为禁忌》与《庞克的重生》，身体出状况被迫停下。李文在画中的艺术宣言是做艺术家不须接受规矩，与社会保持一点距离，不一定要完全叛逆。取材天安门事件，作于2013年的画作写上“为了悲剧不要重演”的期盼。

李文逝世前与友人合作完成与未完成的画作。（The Institutum提供）

到了2017年，李文的手抬不起来，无法作画，但仍有很多想法要表达，在朋友刘文超协助下完成的混合媒介《解释》与未完成的亚克力画《不要说再见！》也展出。还有作于2007年的系列《白日梦的自由，想象力之母》，是李文在黑白旧照上涂鸦黄人的出没。

李文的日本太太李智子不久前来新看展，黄汉冲说，她仍在哀悼艺术家，作品不舍得放掉，只展不卖。

黄汉冲拍下李文为他做的一场红人的行为演出《与一根叶子对话》。（The Institutum提供）

摩尔斯电码的诗歌纺织装置

展览同时展出黄汉冲的作品，纺织装置《……我们可以想象什么样的未来……》（2021）以摩尔斯电码结绳成自创诗，想象亚洲与东南亚的未来。他说，绿绳以海上浮标材质来呈现，跨海域代表东南亚，本区域海水多过陆地，岛国四面环海，因气候因素，海水上升。李文的作品也有河有海，包含朋友，也有自画像，黄汉冲亦然。

展览由非牟利组织The Institutum主办，它在吉门营房租下六个月的快闪展厅。策展人、南洋理工学院人文学院高级讲师与艺术史部门主管Karin Oen说，李文未完成的作品，加上一组跨年代的素描本，墙上的《白日梦咖啡座》作品都从李文原有的工作室搬来展出。

展览即日起至10月15日，星期三至日上午11时至傍晚6时，在吉门营房7号一楼（7 Lock Road, Gillman Barracks S108935）展出。入场免费。