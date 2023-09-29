新加坡华族文化中心与新加坡华乐团首次联办“月满市区合家Fun”，邀请公众扶老携幼同庆中秋。9月29日至10月1日的三天庆典上精彩节目纷呈，“狮城相声：中秋会”是其一。

参与的相声组合有本届醉花林杯相声大奖赛的冠军队伍，包括年仅11岁的小学组冠军组合袁天傲和张予辰合说《我是表演家》。公开组冠军何佳文这回和卢金官搭档，表演《说与唱》将相声的“柳活”连说带唱。公开组亚军的余杰翀和赵思宇说的是京味十足的传统段子《打灯谜》，增添中秋气氛。

由相声名宿徐惠民创作的方言相声《地名对》，是沈璧浩和陈瑞珍用潮语和厦语说新加坡地名，两人对答抬杠，妙趣横生。由莫袅创作和黄家强搭档首演的《恭喜发财》，对社会赌博现象做辛辣嘲讽。

“狮城相声：中秋会”由文化奖及华族文化贡献奖得主韩劳达担任艺术总监。他指出，相对于其他以华语为媒介的曲艺形式，相声“在聊天中逗你笑”的特点，更接地气，老少咸宜。

“狮城相声：中秋会”