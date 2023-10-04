本地第一二代画家怀旧水墨精品展

“怀旧水墨精品展——林子影、潘正培、刘抗、范昌乾”

地点：视觉艺术中心（Visual Arts Centre, 10 Penang Road 01-02 Dhoby Ghaut Green S238469）

时间：10月5日至11日上午11时至晚上8时

看点：Asia Art Collective在视觉艺术中心主办“怀旧水墨精品展——林子影、潘正培、刘抗、范昌乾”，展出四位已故第一及第二代画家50余幅水墨作品，包括书法、花鸟、山水、人物。

市面上较少见到画家林子影（1940-1995）的作品，今年正逢林子影逝世28周年，本次展览从林子影家属获得的20张遗作，与林子影的老师——海派画家范昌乾（1907-1987）作品同展。

范昌乾生于中国广东揭阳，乃海派大师王个簃、王一亭的学生，专精于写意花鸟画，尤以兰花与竹子著称，移居新加坡后，1957年在中正中学教美术时，林子影就拜师学画30年至他逝世。

林子影作品笔墨、用色与布局可看出海派绘画功力，以山水和花鸟最为突出。其山水画虽有中国名山大川，但多为东南亚风景，笔下马来村庄、小桥木船，河边嬉戏的马来妇女，迎风飘摆的高耸椰树都是地道南洋景色，设色清雅，笔墨淋漓。

本次展出潘正培（1934-2004）八张作品，其画风结合中国水墨与西方油画的技巧，取材于峇厘岛文化，具有浓烈的热带南洋风情。1957年毕业于南洋美专（南艺前身），他师从钟四宾（泗滨），曾多次与刘抗、陈文希、李曼峰、陈宗瑞等走遍东南亚、印度、中国和欧洲等地写生。他于1980年和1982年办过个展，1988年获陈之初博士美术奖。先驱画家刘抗（1911-2004）的水墨作品也展出。

配合展览，10月8日下午3时至4时30分举办“品茶谈艺”，由茶艺师陈淑敏带领品尝高山乌龙茶，策展人刘婉婷导览水墨艺术。每人收费$48，上网tinyurl.com/aacmasterpieces报名。