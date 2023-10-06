平社京剧折子戏专场 老将新秀演绎旧曲新声

本地戏曲团体新加坡平社将于10月14日（星期六）晚7时，于华族文化中心举办“旧曲新声·唱响狮城”京剧折子戏专场演出。这是平社在三年疫情后首场大型演出，也是“更新换代”的新平社首次汇报展演。

创立于1941年的平社，是中国大陆以外历史最悠久的戏曲团体之一。今年初平社按期改选，走马上任的新一届理事会干劲十足，不仅积极参与社区文化推广活动，向更多民众特别是年轻朋友介绍京剧艺术，短短几个月里招收不少年轻新社员，有好几位将参与这次的演出。其中年仅14岁的林靖杰是平社最年轻的社友，土生土长的他，从小对戏曲有浓厚兴趣，勤奋学戏，悟性很高，此次将是他在平社首次粉墨登场。

这场演出共有四出折子戏，各有亮点。《辛安驿》的选段，看点是女主角周凤英在戏里的角色扮相有很大变化，从红髯花脸到俏皮泼辣的花旦，演出过程中要不断赶装换服；另外，对女性来说，花脸的韵白和演唱、走边、小快枪等身段也都具有极大挑战性。

周凤英扮演者、新加坡戏曲胡姬花奖获得者许红不畏挑战，这是她给自己挑的闯关戏。她说：“加入平社学戏演戏快20年，第一次出演自己挑选，自己喜爱的角色，甚感幸福，这份幸福也凝聚平社无数前辈及同好的奉献与爱心。”

为这次演出拔刀相助的专业演员郭绪欠，反串扮演周母。作为戏曲人，他说与多年来一直为京剧传播与发展做出贡献的平社，相互帮助义不容辞。此剧中另一演员卢哲一，也是新近加入平社的年轻社友。

完整演出《贵妃醉酒》

《贵妃醉酒》这出著名折子戏在舞台上演出时，多数都只演前面以唱为主的部分，平社这次将会把后面闻花、饮酒、醉酒等以做功为主的部分完整呈献。杨贵妃将由两位演员分别饰演，出演前半部分的常熙雅，也是平社新社员之一，正就读南洋艺术学院中文戏剧专业的她，唱作颇有风范，令人期待；后半部分表演难度很高，演员是平社骨干任伟辰，他也是新加坡戏曲胡姬花奖优秀演员奖获得者，擅唱程派的他，这次将以自己多年来的深厚积淀和功底，把本地观众很少看到的经典梅派表演艺术及其优美身段展现在舞台上。

《桑园会》一折，描绘罗敷的美丽、智慧、高洁，饰演罗敷的平社资深社员谭志君说：“学习京剧已有十几年，越学越觉得其中的学问深奥。感慨华族戏曲文化美妙，愿余生与之相伴。”扮演罗敷丈夫秋胡的资深票友水江天是平社新任总务，他也有感于京剧艺术博大精深，特别是像《桑园会》这样的“对儿戏”对演员的要求更高，越练越发现须要学习和提高的地方太多。

《打龙袍》则述说包拯执御棍打仁宗所穿龙袍，以示惩戒，李后封赏包拯，盛宴群臣。饰演李后的李进慧说：“每次演出排练感觉像过大年一样，大家齐心协力精心烹制绝味大餐。”她也感谢老师和戏友的指导和关爱，让她有信心继续学戏演戏。包拯扮演者刁庭安是平社资深票友，也是服饰管理之一；宋仁宗的饰演者是平社另一资深社员孙淑妍，开场《辛安驿》中假扮男儿的赵雁蓉也是由她演绎的。

平社社员凭一腔热情，既在社务上各司其职，更要在舞台上展现戏曲才华，让观众为平社的新光华所折服。

这场演出票价为20元，购票可致电：98213469或83631804。