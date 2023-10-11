越剧《祥林嫂》重演 四代同台演绎名著

三江会馆属下的三江梨园社2021年第一次尝试将越剧四大经典之一《祥林嫂》全剧搬上新加坡舞台，时隔两年，该团再次推出《祥林嫂》，以更强阵容重装上阵。

之所以重演是由于2021年因疫情限制，当时观众出席率只允许达到全场人数的30%。尽管如此，演出却收到很多好评。观众给主创留言说这样的好戏应该连演多演，让更多人体验唱腔优美动听，表演真切感人的越剧。因此该团2023年的《祥林嫂》，可说是循众献演。

越剧《祥林嫂》根据鲁迅小说《祝福》改编而成，为越剧四大经典剧目之一。该剧在1946年由中国越剧泰斗袁雪芬领衔主演，被誉为20世纪40年代越剧改革的里程碑。鲁迅原著小说刻画出旧中国农村劳动妇女的悲惨遭遇，《祥林嫂》以感人肺腑、如泣如诉的越剧唱演，描绘出祥林嫂的悲剧人生。

《祥林嫂》题材现实，通俗易懂，一改越剧儿女情长的戏路。整个演出如一部和谐的乐章，给人的艺术感受强烈和深远。为了在新加坡演好《祥林嫂》，戏曲学院艺术总监，也是本地知名戏曲导演张莉，对该剧做一次较大的艺术加工，包括舞台背景和灯光设计，使其能够更突出作品主题及特色，让观众清楚感受到作品的内涵。

复排经典剧是最好的传承

第二次执导该戏的张莉受访时说：“复排经典剧目，就是最好的传承。一部传统的好剧，已欣赏过的观众享受到了，而也有观众尚未感受到它的迷人魅力，复排让新观众也共享，不失为很好的传承方法。优秀的经典剧目就是要负起感染一代又一代观众的义务与责任。”

谈到与首演的异同时，张莉说：“在2021年首演的框架之下，舞台模式基本没变，剧本保留，曲谱不改，但在表演、舞美、灯光上尽情再创造，重点放在培养新人，主要提升演员的表演技能，深挖演员对剧中人物角色的塑造。”

在人物塑造方面，张莉进一步运用戏曲唱念做表的功能，深入展现原著精神。她务求让演员的形体动作，在生活化的基础上融入传统的表演身段，试图达到生活真实和艺术真实和谐统一。

祥林嫂一角由“新加坡戏曲学院胡姬花奖”和“全球越迷嘉年华兰花奖”获得者，也是三江梨园社团长李丰扮演。剧中其他主要人物方面，贺老六由年轻演员汪端瑞扮演，卫老二和柳妈则由来自中国杭州红梅越剧团优秀演员陈梅卿和姜爱莲扮演。鲁四老爷和鲁四太太分别由三江会馆会长李秉蘐（xuān）博士和黄瑛扮演，祥林娘由王平扮演。该剧还特邀海协当家演员，也是新加坡戏曲学院胡姬花奖获得者宋艾玲跨剧种饰演卫老婆子。

如张莉所说，本着推新人目标，《祥林嫂》演员还包括梨园社年轻一代团员胡春燕、方智娴、陈卉玲、王晓岚和资深团员林春霞，剧中更出现一名就读小学一年级的小演员李天晓，扮演阿毛和九斤。演员年龄跨度从7岁到70多岁，可谓四代同堂齐心同唱一台戏，突出体现“传承和发扬”。

剧中的“青青柳叶蓝蓝天”“听他一番心酸话”“千悔恨万悔恨”“问苍天”等唱段传唱度深广，颇受戏迷观众喜爱。戏末，张莉引用《祥林嫂》最后一场最为深刻的台词——“人死后，到底有没有魂灵，一家人还能见面吗？”延续整个戏悲怆的情境与意境。

越剧《祥林嫂》

地点：国家图书馆三楼戏剧中心剧院

日期：10月21日（星期六）

时间：晚上7时15分

票价：50元、30元、10元

购票热线：63321487、97400426