中华美术研究会88周年美展 融合东西方元素

地点：新加坡华族文化中心七楼多功能礼堂（1 Straits Boulevard S018906）

时间：10月14日至15日上午11时至晚上7时，16日上午11时至傍晚5时

看点：中华美术研究会成立于1935年，迄今已走过88载峥嵘岁月，是新加坡历史最悠久画会，与本地艺术史有着大量的重叠，是研究艺术史不可或缺的组成部分。

中华美术研究会会长陈亮说，现下先驱画家如张荔英、刘抗等作品在拍卖市场屡创新高，一些年轻人更重视本地艺术作品。今年适逢画会88周年庆，疫情后重整旗鼓，花费大量时间精力梳理画会的发展历程，出版纪念画册《中华美术研究会88周年展：海纳百川》，收录美术馆创馆馆长郭建超、国家美术馆策展与研究副总监辛友仁、南洋艺术学院讲师林保德等中英文美术论文，并举办讲座与美展。

陈宗瑞彩墨画《热带水果》有徐悲鸿的题款。（中华美术研究会提供）

画会特邀美术研究者姚梦桐于10月14日下午2时至3时30分，在华族文化中心六楼演奏厅主讲艺术史讲座“新加坡战后五年（1946-1950）的艺术场域——以华人美术研究会为中心的观察”。他从美展史料、档案来探索这时期新加坡华人身份认同出现关键的转变。入场免费，无须报名。

画会现有300多名会员，本次美展展出139件作品，包括已故的19位先驱艺术家陈文希、林学大、杨曼生、李曼峰、叶之威、施香沱、吴在炎、陈宗瑞、陈仁浩等作品。

刘培和胶彩画《涂2023》。（中华美术研究会提供）

展品媒介有油画、水彩、书法、彩墨画、陶艺、摄影与数码艺术。参展会员包括留法的黄明宗、留美的吴珉权、留英的陈潮光、留日的梁其栋等，他们生长于南洋岛国，吸收域外养分，作品融合东西等不同元素，丰富多元，铺成一幅属于新加坡特有的画卷。