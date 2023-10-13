林子平伦敦画展广受好评

我国103岁书画家林子平首次在西方举办个展。在英国伦敦萨奇艺廊欣赏个展画作的公众惊讶于林子平如此高龄，还能创作出极富当代感的艺术作品。

我国103岁书画家林子平在英国伦敦萨奇艺廊（Saatchi Gallery）举行“从狮城到伦敦——林子平个展”，获得广泛好评。一些公众不敢相信艺术家的高龄，还能创作出那么有当代感的艺术作品。

个展开幕礼于伦敦时间10月12日晚上举行，新加坡驻英国最高专员林传权为开幕嘉宾。林传权说，林子平在如此高龄仍然继续艺术实验与创新，令人惊叹。

林子平因年事高无法赴英，由大儿子林树国（右）代表画家赠字《国》给新加坡驻英国最高专员林传权。（主办方提供）

林子平个展于10月11日至15日，在伦敦StART艺术博览会举办。该艺博会今年庆祝十周年，每年租下切尔西国王大道的萨奇艺廊三层楼办展。今年有约30几家画廊展出200名艺术家作品，主打艺术新崛起市场的新晋艺术家，但也有成名艺术家。

StART艺博会联合创办人、副主席兰吉·穆鲁加森（Ranjit Murugason）是新加坡人。他致辞时提到，林子平作品1977年参展英国“皇家海外联盟展”，最初遭新加坡遴选委员拒绝，因为他的艺术既不是东方，也不是西方，重审后获颁“英联邦美术联展”特别奖。

兰吉说：“这些墙上的杰作仍然不是东方或西方的，而是新加坡的，是他（林子平）自己精心挑选的，他希望伦敦人民会喜欢。”

受访公众：在创作上没停下脚步

林子平主要展出由书法字形连在一起的抽象画约30幅，流畅苍劲的线条撑起斑斓的色彩世界。英国艺术工作者Linda Burgess受访时说，林子平的抽象艺术令她想起教堂的彩绘玻璃，常有黑色轮廓线条衬托出玻璃的斑斓色彩。

路过伦敦的新加坡人Elizabeth Blatt经过展厅，看到新加坡街景画面，才知道林子平展览。她说：“林子平是活着的传奇，我知道他画牛车水和都市景色，但这次展出全新系列，与以前有所不同。在创作上，他没停下脚步。我尊敬他。”

新加坡出生，嫁来伦敦多年的越南华裔Lilly Nguyen Warick说，萨奇艺廊在英国首屈一指，这是她第一次在这里看到新加坡艺术家的作品，感觉美妙。她喜欢林子平作品的形状与线条，传达的信息强大。

新加坡艺术咨询公司Premium Pages参展艺博会五年，曾展出韩国、泰国、新西兰等艺术家作品。创办人、艺术总监陈伟光说，新加坡艺术家应该更大胆地在艺博会办个展而非群展，今年他将林子平和摄影师陈炳和（Terence Tan）的作品带到伦敦，以个展方式更好地呈献作品。

库玛丽和陈炳和作品也参展

陈炳和在展厅与摄影作品合影。（受访者提供）

摄影师陈炳和（53岁）曾在韩国首尔、广州、越南美术馆办展，第一次来到西方国家展出作品。其作结合摄影与数码艺术，用电子将至少三张照片重叠交织成画面，打印在艺术纸上。

六年前为画会拍照时，陈炳和觉察到很多画家作画讲究层次感，认为摄影也可以，花了一年多摸索实验。他受立体派影响，觉得照片重叠效果类似画面，色彩丰富，予人梦幻之感，得以更好地借摄影说深层的故事。比如他将滨海湾不同场景汇集于一幅画内。他为Artyzen酒店创作的高2.5米大作下个月开幕。

库玛丽展出相思豆、辣椒、黄梨雕塑等。（黄向京摄）

另外，艺术家库玛丽·纳哈潘（Kumari Nahappan，70岁）的雕塑于2018年首次参展，她女儿肖巴·加亚特里·纳哈潘（Shoba Gayathri Nahappan）今年再次以库玛丽工作室Studio K名义办个展。除了展出库玛丽知名的相思豆、辣椒雕塑，还看到少为人知，用青铜和纤维玻璃制作的黄梨雕塑，以及用羊毛编织包裹CD，循环旧物品，赋予新生命。

新加坡画廊One East Asia也参展。