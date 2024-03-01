艺起看 李运启水彩个展 展市景食肆风貌 黄向京发布 / 发布 / 2024年3月1日 5:00 AM 李运启水彩画《实龙岗路》（2008）。（南蛮艺苑提供） 李运启描绘如切后巷食阁风貌的水彩画（2020）。（南蛮艺苑提供） 李运启水彩画《罗弄史丹宜（Lor Stangee）》（2014）。（南蛮艺苑提供）字体大小:小中大▲李运启水彩作品个展“市景——食阁风貌”南蛮艺苑（1 Tanglin Road #01-14/15 Orchard Rendezvous Hotel S247905），电话83577781／976731893月2日至24日上午11时30分至傍晚6时30分看点：南蛮艺苑主办新加坡画家李运启（80岁）水彩作品个展“市景——食阁风貌”，以食肆为主题的约40幅作品首次展示。新加坡水彩画会发起人之一李运启说，画水彩者多，但坚持画一种题材者不多，其创作题材主要是新加坡城市面貌，希望能把这几十年不同主题的创作（包括食阁）呈献给观众。他画食肆，因为新加坡城市建设步伐快速，好多旧建筑即将被取代，我们这代及下代人将无法再看到，而这些建筑承载先辈的智慧，有地方特色，关乎我们这代及上代人的日常生活，几十年来的共同记忆，想尽量把它们记录下来。李运启画面中的食肆不是旅游观光景点，也不是休闲度假胜地，大都坐落在不起眼的旧街陋巷，但很入画。他的作品都是现场写生完成的，画家喜欢捕捉现场的气氛与动态，无论颜色或构图，都轻松自如地表达。作品主要描绘在食肆用餐的客人或熙熙攘攘，或长龙排队，或慵懒忙碌，形态各异，富有市井风情。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 展览 食阁 吴小芬：大树 北大教授邵燕君国大开讲 解读中国网络文学