李运启水彩个展　展市景食肆风貌

▲李运启水彩作品个展“市景——食阁风貌”

南蛮艺苑（1 Tanglin Road #01-14/15 Orchard Rendezvous Hotel S247905），电话83577781／97673189

3月2日至24日上午11时30分至傍晚6时30分

看点：南蛮艺苑主办新加坡画家李运启（80岁）水彩作品个展“市景——食阁风貌”，以食肆为主题的约40幅作品首次展示。

新加坡水彩画会发起人之一李运启说，画水彩者多，但坚持画一种题材者不多，其创作题材主要是新加坡城市面貌，希望能把这几十年不同主题的创作（包括食阁）呈献给观众。他画食肆，因为新加坡城市建设步伐快速，好多旧建筑即将被取代，我们这代及下代人将无法再看到，而这些建筑承载先辈的智慧，有地方特色，关乎我们这代及上代人的日常生活，几十年来的共同记忆，想尽量把它们记录下来。

李运启画面中的食肆不是旅游观光景点，也不是休闲度假胜地，大都坐落在不起眼的旧街陋巷，但很入画。他的作品都是现场写生完成的，画家喜欢捕捉现场的气氛与动态，无论颜色或构图，都轻松自如地表达。作品主要描绘在食肆用餐的客人或熙熙攘攘，或长龙排队，或慵懒忙碌，形态各异，富有市井风情。