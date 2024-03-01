时代书局再关闭两分店，目前仅剩荷兰路一家分店。近几年，本地实体书店屡传关闭，对图书传播流动产生打击，也象征现代生活方式的转变。

成立于1978年的时代书局（Times Bookstores），四十余年来销售英文图书和文具产品，定位“零售以家庭为主的生活图书”，面向各年龄层读者，也关注儿童书籍。随着书局关闭狮城大厦和水滨坊分店，目前仅剩荷兰路一家分店。

回望2019年，本地大型书局曾经历一次关门潮。其中，时代书局关闭先得坊分店，纪伊国屋书店关闭亮阁分店，大众书局关闭汤申大厦分店，MPH也关闭其莱佛士城和百汇广场两家分店。2023年，拥有近百年历史的大众书局宣布易主，由香港投资公司倍哲资本收购。

时代书局关闭分店后，接下来有何计划，是否对经营模式转型，并未对《联合早报》询问作出回复。

实体书店是本地图书业重要组成部分

除了大型书店传出关闭潮，书城百胜楼的书店生意，在千禧年后也逐渐走下坡，书局林立的盛况随世纪更替走入历史。随着百胜楼第一代商家书城音乐书局在2023年结束营业，原址现为土司工坊，让人缅怀书城盛况。如果阅读已不是主流且非绝无仅有的生活方式，生活图书零售商该如何自处？除了缅怀惋惜，阅读爱好者还能如何应对？

新加坡出版商协会受询时说，无论是连锁书店还是独立书店，实体书店属于本地图书行业的重要组成部分，不仅为读者提供发现书籍的不同渠道，也通过图书讲座和发布会等活动建立社群，和出版商有密切合作关系。

协会发言人对两家时代书局分店的关闭表示遗憾，认为这将对新加坡图书的可得性产生不利影响。

“我们将继续与主要政府机构合作，开发和加强新加坡的图书生态系统，支持出版商应对各种结构性挑战。在这样的环境下生存，足以证明出版商和书商的创业品质和努力。”