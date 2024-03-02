新书分享会：从沙威新村口述历史到沙巴Sino家族史　

城市书房来临周末举办两场新书分享会，三位作者都是南洋理工大学校友。

陈秀君与李成钢合著的《26哩故事：沙威新村居民口述历史》是一本关于柔佛加拉巴沙威（Kelapa Sawit）新村居民的口述历史集。

居民的故事从沙威新村辐射到新加坡，书中记录了1951年生于沙威25哩的黄桂芳曾在1960年代末前往新加坡当学徒的故事；生于1948年的陈成立也在1960年代末来到新加坡，在劳明达街的马可尼电子学院学习无线电和电视维修；生于1964年的李国萍在1980年代驾驶运输蔬菜的罗厘，每天从沙威送菜到新加坡……

人是流动的，历史也是流动的，沙威新村的故事很平凡，却也照见更大的区域故事。

陈秀君与李成钢都是南洋理工大学中文系毕业生，他们毕业后曾在新加坡工作，之后回到马来西亚投入非政府组织工作。2019年起他们在加拉巴沙威经营P320社区空间，在社区内深耕民主，积极连结同路人打造对弱势群体更友善的环境。

▲《26哩故事：沙威新村居民口述历史》新书推介会暨分享会

3月9日（星期六）下午2时

报名：https://forms.gle/RWT8AdVNQGrxs12A7

在马来半岛、新加坡，土生华人又称峇峇娘惹，但在沙巴，“Sino”才是“半唐番”的意思。

来自沙巴的吴佳翰酝酿10年完成《谁是“沙巴之子”？: Sino与土著地位的距离》研究沙巴的族群历史，出版后入选马来西亚《星洲日报》“2023读家选书（非文学）”。原论文获得台湾人类学与民族学学会第三届“李亦园先生纪念奖学金”、台湾东南亚学会2020年硕博论文奖。

吴佳翰现为非政府组织媒体工作者，网络媒体《当今大马》和《关键评论网》的专栏作者。自新加坡南洋理工大学环境工程系毕业后，他赴台湾大学修读人类学硕士。

吴佳翰将在城市书房分享沙巴Sino的家族史。

▲“海峡殖民地和半唐番Sino”分享会

3月10日（星期日）下午3时

报名：https://forms.gle/psrz3L5RSTvktJWQ8