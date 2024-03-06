林家雄首办瓷画展 道出“瓷话瓷缘”

▲林家雄首个瓷画展“瓷话瓷缘”

地点：新加坡55艺术空间（55 Genting Lane #01-01 S349563）

时间：3月8日至10日，上午11时至傍晚上6时

看点：自幼从中国汕头随家人定居新加坡的画家林家雄（77岁），继承范昌乾及施香沱的海派水墨画及书法艺术。南洋美术专科学校西洋画系毕业后，曾在中国、新马等地举行多次个人水墨画、油画及速写展。其作中西兼蓄，在传统水墨画中植入西画的光源及透视法，设色素淡，笔墨兼具。

不过，少为人知的是林家雄也涉及瓷画创作。林家雄受访时说，这十多年来，他三次受邀到中国瓷都——江西景德镇创作与交流，每次待上两三个星期，最近一次是2023年12月，创作不少瓷画。因为瓷画作品数量可观，在画廊要求下，林家雄首次举办瓷画展“瓷话瓷缘”，展出30余件瓷画作品，题材多样，包括花鸟虫鱼鸡鸭，寥寥几笔，神态尽出，饶有韵味。

林家雄指出，瓷画创作的难度在于颜色难以拿捏，在灰色陶土上描绘丹青，因陶土还未烧窑，颜色难以判断，要等烧出成品才作准，画家得对混合颜色有底气。从二维的宣纸转向三维的陶器，他得边画边转动陶器。