谭钧元以水彩绘城市璀璨夜景

▲在时光中探索：谭钧元水彩新作展

集菁艺社（76 Bras Basah Road #01-01 Carlton Hotel S189558）

即日起至3月17日，中午12时至晚上7时

看点：集菁艺社画廊举办“在时光中探索：谭钧元水彩新作展”，展出超过30件水彩新作。

出生香港，在新加坡长大的水彩画家谭钧元（38岁）考获南洋理工大学美术学位，2012年起全职作画，兼教水彩。谭钧元擅长用水彩画出油画的笔法与光影效果，尤其是都市夜景。本次展览焦点作品为高1.13米，长2米的巨画《滨海湾光影》，描绘了新加坡河诱人的城市天际线与璀璨迷人的光影，与之对照的还有东京涩谷和新宿街道的夜景画，以独特的现代主义建筑设计、灯箱、霓虹灯招牌以及人山人海为特征。

谭钧元说过：“通过水彩、水彩铅笔和水粉的结合运用，描绘城市景观不同风格的丰富性，这是我几年前发明的独特绘画风格。我希望通过视觉艺术的语言，在观众和自己脑海中留下我所去过的地方的持久记忆。”

谭钧元的水彩作品捕捉现代城市生活的时空节奏。他的构图引导观者好奇地沿着无处不在的霓虹灯标志，具有传奇色彩的广告牌，蜿蜒的城市街道和耀眼的室内装饰漫游。有时，他将国际化城市文化的场景与日常职场人的特写镜头并置，后者主张对人类主体及其环境有更亲密的维度。

谭钧元作品以国外风景为主要题材，比如他在欧洲画下巴黎的奥斯曼风格建筑和阿姆斯特丹的荷兰巴洛克建筑，在印度和摩洛哥描绘的乡村场景，强调在温暖的阳光、美丽的砂岩、色彩缤纷的服装和生动的人际互动所塑造的背景下色彩的爆发。他是新加坡水彩画会和美国水彩画会会员，作品经常在国际水彩联展展出并得奖。