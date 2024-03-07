巴塞尔香港展会总监：港新艺博会可互补

巴塞尔艺术展（Art Basel）香港展会总监乐思洋（Angelle Siyang－le）今年初来新参观ART SG新加坡国际艺博会，惊讶地听到文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在某场合致辞中提及巴塞尔艺术展时说，与其与香港相互竞争，新加坡可与香港一起成长。

2022年11月起担任香港展总监的乐思洋接受《联合早报》访问时同意部长的观点。她说，巴塞尔香港展会是代表亚洲的国际级艺博会，而当新加坡文化上日渐发展，作为亚洲主要城市，香港与新加坡共同成长是重要的。

乐思洋认为港新艺博会各有特长，可以互补。她说，新加坡作为东南亚枢纽，吸引印度尼西亚、菲律宾等藏家，东南亚各地的艺文交流是其他地方看不到的。香港历来作为亚洲经济与文化熔炉中心，看得到日本、韩国与各地的艺术。免税制度便于起步画廊的设立。巴塞尔艺术展登陆香港11年才有今天的规模，新加坡艺博会需要时间发展。

2024年巴塞尔香港展会将于3月28日至30日（预展日为3月26日及27日）在香港会议展览中心举行，汇聚来自40个国家地区的243家国际顶尖艺廊，参展艺廊数目较2023年增长了37%（66家），回复到疫情前规模。今年有25家来自亚、欧、非和美洲的艺廊首次参展。

更多亚洲画廊扩张到西方

超过一半的巴塞尔参展艺廊在亚洲设有艺术空间，前五大来自中国大陆、香港、日本、韩国和台湾。今年在新加坡有据点的参展艺廊共8家（Yavuz、Fost、Gajah、Richard Koh Fine Arts、STPI、Mizuma、Ota Fine Arts和香格纳），乐思洋透露，明年将有更多新加坡以及东南亚艺廊计划回归明年的巴塞尔展会。

乐思洋指出，比起西方画廊入驻亚洲，令人可喜的现象是有愈多亚洲画廊扩张到西方。比如参展巴塞尔的Silverlens艺廊20年前在马尼拉成立，2022年扩张至纽约曼哈顿。

乐思洋说，亚洲是全球增长最快的艺术市场，对国际艺廊来说，在亚洲建立存在感是必须的，西方艺廊选择香港进入亚洲。香港人热衷于任何新玩意儿，凡有新店必有长龙。巴塞尔展会是个品牌，因此西方艺廊参展香港展会的兴趣与需求令人鼓舞。不过，她说，香港展会不宜发展过快。

与过去几年相比，巴塞尔香港展会呈现的展品媒介更为多元。根据瑞银集团进行的全球艺术市场调查报告，绘画在过去十年是最受欢迎，也是消费额最高的艺术种类。不过，乐思洋观察到亚洲藏家与年轻藏家心态更加开放，他们在疫情期间研究不同种类的艺术。

巴塞尔香港展会展出的当代艺术趋向纺织品、数码艺术和女艺术家，体现了全球艺术发展趋势。乐思洋说，这是当代艺术之美，通过各种物质探索不同的内涵。纺织品与香港关系密切，香港有专门推广纺织艺术的机构。更多艺廊将数码艺术带来展会，而数码艺术定义也在发展中，从摄影、移动影像到NFT、AI（人工智能）生成艺术。

本届香港展会将有更多现场表演，比如声音装置。艺聚空间展区展示16件作品，11件为新作，一件是表演艺术。策展角落展区将展出33个项目，数量为展会史上之最，将聚焦来自亚洲的历史与当代个展。“与巴塞尔艺术展对话”与“光映现场”免费向公众开放。香港其他机构展会期间也推出丰富多彩的艺文活动。

由巴塞尔艺术展及M+委约创作，瑞银集团呈献，艺术家兼电影制作人杨福东全新场域作品《建筑电影》3月22日起在M+幕墙放映。