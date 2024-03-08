黄意会手机创意影像结合书法

▲黄意会手机创意影像展“不一样的烟火”

地点：若轩艺术展示空间（66 Kallang Pudding Road #01-01 Horkew Business Centre S349324）

时间：3月10日至24日上午11时至晚上7时

看点：新加坡艺术家黄意会（70岁）用手机拍到一池的残荷，心有触动，用毛笔写出“残荷”二字，利用数码科技融合手机影像与书法，高清打印出作品，题上短诗“几时归去，做个闲人，一池残荷，一夜雨声，一室余香”。

黄意会将屋檐上群鸟飞过的影像加工，几只鸟转化为“鸟”的字形，题上自己的观点“天空没有翅膀的痕迹，而我已飞过。”他在马的雕塑影像加了书法“影”，点出观感——“或许，影子才是真正的我，多变且善于守候。”他拍下洋房外信箱的影像，在天空上书写“信”字，传达浪漫情怀——“我把整个秋天寄给你，包括我的诗和日记”。

非美术专科出身的黄意会，创作题材和画风自由多变，各种媒介从画画到木刻、纸刻、书本设计、舞台设计、文学和摄影不等。他认为书法作品不一定只写唐诗宋词，可以结合手机摄影，呈现形式上更有变化。

黄意会继2019年手机摄影个展“转身”后，再次展出手机创意影像展“不一样的烟火”，40幅作品主客意象交融，万象包罗，色彩丰富，传达艺术家对大千世界的观点，个人风格强烈。