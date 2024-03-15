名家名段导赏 了解莆仙戏艺术

由新加坡传统艺术中心主办，中国福建省莆仙戏剧院呈献的“经典雅韵·莆仙戏名家名段导赏会”，将于3月17日（星期日）晚上7时30分，在中国文化中心剧场（217 Queen St S188548）举行。

这是新加坡传统艺术中心与莆仙戏剧院首次联合举办的文化交流活动，届时莆仙戏剧院院长吴清华将携手多位名家，联合献演三折莆仙戏经典名剧。中国戏剧梅花奖获奖者、莆仙戏剧院副院长黄艳艳，将与传统艺术中心创办人兼艺术总监蔡碧霞联合导赏。

莆仙戏原名兴化戏，源于唐、成于宋、盛于明清，是中国传统戏曲中历史最悠久，形态最古老，剧目最丰富，表演最独特的剧种之一。作为福建戏曲知名剧种的莆仙戏，是中国国家级非物质文化遗产之一，表演古朴优雅，唱腔丰富婉转。该剧种鲜少在本地曝光，导赏会实属难得，观众不仅将观赏到优美动人的戏曲演出，也能深入了解莆仙戏艺术的奥妙。

莆仙戏剧院特为本地观众精选甚具代表性的三折莆仙戏经典剧目：《踏伞行》选段，《春草闯堂》之“抬轿”，及《海神妈祖》之“梳发立志”。导赏人将根据演出剧目，向观众介绍莆仙戏艺术特色，引导观众欣赏传统戏曲的虚拟表演。

除导赏和演出外，活动也增设互动环节，观众看戏之余，更有机会上台亲自向专业演员学习戏曲人物塑造，与传统戏曲来一次亲密接触，过一把戏瘾。

本次导赏会为免费活动，入场须报名，名额有限，有意观赏者请在3月16日（星期六）傍晚6时前，拨电64400610，或电邮tacsgp@gmail.com报名。