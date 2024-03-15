大将出版社与季风带书店合并 扩大文化输出版图

马来西亚大将出版社3月15日起与马来西亚季风带书店合并，借鉴台湾读书共和国模式，汇集多个出版品牌，扩大文化输出版图。

大将出版社原社长、诗人周若鹏今年1月31日退居幕后卸下社长职务，原股东之一、新加坡草根书室董事林韦地也售出大将股份，出版社迎来发行人陈建福与新社长林春莲领军的新时代。

2月下旬，也是台湾与马来西亚季风带文化创办人的林韦地邀请林春莲到台北国际书展考察。两人一拍即合，决定合并大将与马来西亚季风带，同时邀请独立出版品牌三三的总编辑高慧铃加盟，同时统筹大将、台湾季风带文化与三三的出版，壮大规模，细化分工出版品牌，以便更有效地发展新加坡、台湾与马来西亚三地文化事业。

林春莲是华文报记者出身，有丰富的采编经验。她因为出版《小咖英雄事》与大将出版社结缘，在走校园的过程中，意识到通过出版与活动，可以更有效地提升一般大众的阅读兴趣，并将感动带入人群，因此毅然辞职，全身投入大将出版社，并邀来知名媒体人陈嘉荣担任行销总监，希望用更多创意活动推广阅读。

林春莲受访时说，大将出版社此前较注重文学本位，不过她接棒后希望能推出更多非虚构类作品，包括人物故事、职人写作、饮食文化。

她振奋地说：“会是很不一样的大将出版社！”

相对于大将出版社的软性取向，台湾季风带文化出版的定位为新马与香港的文学社科类作品，三三出版社则经营小众内容，接下来三家出版社会有更细致的定位划分。

探讨三地同时出版

合并后林韦地出任副社长。他受访时谈及台湾的读书共和国，该集团旗下包括远足、木马、野人、八旗等共40家出版品牌，共享资源，提高效率，携手成长，都是值得借鉴的经营模式。

林韦地认为，新加坡作者其实也可以找大将出版社合作，借其广泛通路，把新加坡内容带到马来西亚。此外也能探讨在三地同时出版不同版本的模式，更好地控制成本，更有效地推广给在地读者。

大将出版社于1999年1月正式营运，至今出书逾600种，总印量达110万册，是马来西亚重要的华文出版社。林春莲说，大将团队本来有11人，合并后加入马来西亚季风带的五人，接下来还会聘请两人，扩大团队。