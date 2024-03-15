陈冠良巴黎展雪花石画

画家陈冠良从3月14日至6月15日，在巴黎雅伦伊洛斯画廊（Galerie Alain Ellouz）举行个展“神秘之道”。

陈冠良在马来西亚出生，新加坡成长，辗转新加坡、伦敦和上海生活工作。他的创作媒介独特，在雪花石（汉白玉的一种）上作画。陈冠良曾说，这个媒介提供很多变化，使用的技术有别于纸张，雪花石表面光滑，画家得找出方法与之合作。雪花石特殊在于灯光投射到雪花石后，变成半透明，纹理显现，画家得根据这些纹理来创作。

陈冠良说：“雪花石是大自然的一部分，演化自地球母亲，千百万年慢慢地发展，形成有趣的纹理。正是通过这些有趣的纹理，让我觉得非常有趣。雪花石创作创造了独特的经历，其中之一是千变万化的质地、颜色和不同的透明度，带有神秘主义的气质，而这种神秘感是独特的。大自然给予我们很多的挑战，我们作为艺术家需要去发掘大自然不同的独特部分。这世界犹如你的牡蛎，你要去发掘深藏在牡蛎里的宝珠。”

陈冠良从事艺术工作30余年，曾举办十多次个展。他在1989年获奖学金到巴布亚新几内亚国立大学学习，受当地土著社会文化民俗启发，逐步形成艺术风格。他在1990年代曾到美国考察三个月，后考获英国伯明翰艺术学院艺术硕士。2007年代表新加坡参展厄瓜多尔关噶双年展。他在英国接触禅修，从2012年至今，不下五次到印度探索心灵上的奥秘。