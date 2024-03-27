金泰艺彩2024 画友交流办联展

▲金泰艺彩2024

旧国会大厦艺术之家（The Art House，1 Old Parliament Lane S179429）第二展厅

3月28日上午11时至晚上9时30分，29日及30日至晚上8时，31日至傍晚5时

3月29日和30日，下午2时至傍晚5时，举行现场肖像画写生（免费）

看点：在新加坡画家刘培和（79岁）的倡导下，一群爱好美术的老中青画家，每个星期天风雨不改汇集在金文泰5道第325座组屋的咖啡店谈人生，谈生活，赏画评画。在金文泰活动20年的“金文泰画友”并非正规画会组织，也不属于某一个艺术团体，而是一群对绘画艺术有共同兴趣爱好的人聚集交流，办联展更像是画友交流之后的成绩汇报。

金文泰画友将举办第五次美展“金泰艺彩2024”，展出35位画家（包括刘培和、许锡勇、赖瑞龙、谢江水、黄奕泉、吴瑞源、俞隆庆、陈义财）作品，媒介包括油画、丙烯、水彩、胶彩、水墨画及书法。