艺起看 金泰艺彩2024 画友交流办联展 黄向京发布 / 发布 / 2024年3月27日 5:00 AM “金泰艺彩2024“展品之一——刘培和油画《无题》。（金文泰画友提供） 陈义财胶彩画《金色屋5号》是“金泰艺彩2024“展品之一。（金文泰画友提供）字体大小:小中大▲金泰艺彩2024旧国会大厦艺术之家（The Art House，1 Old Parliament Lane S179429）第二展厅3月28日上午11时至晚上9时30分，29日及30日至晚上8时，31日至傍晚5时3月29日和30日，下午2时至傍晚5时，举行现场肖像画写生（免费）看点：在新加坡画家刘培和（79岁）的倡导下，一群爱好美术的老中青画家，每个星期天风雨不改汇集在金文泰5道第325座组屋的咖啡店谈人生，谈生活，赏画评画。在金文泰活动20年的“金文泰画友”并非正规画会组织，也不属于某一个艺术团体，而是一群对绘画艺术有共同兴趣爱好的人聚集交流，办联展更像是画友交流之后的成绩汇报。金文泰画友将举办第五次美展“金泰艺彩2024”，展出35位画家（包括刘培和、许锡勇、赖瑞龙、谢江水、黄奕泉、吴瑞源、俞隆庆、陈义财）作品，媒介包括油画、丙烯、水彩、胶彩、水墨画及书法。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 金文泰 画家 咖啡店 梁嘉俭：悼小泽征尔 欧筱佩：色转二物