华戏荟“巾帼礼赞” 琼剧旦角不拘一格

进入4月，本地戏曲团体纷纷活跃起来，开始举办各团今年的首场演出。华戏荟将在4月6日（星期六）傍晚5时，在淡滨尼天地佳节艺术剧场（Festive Arts Theatre @ Our Tampines Hub），呈献琼剧折子戏专场“巾帼礼赞”，带大家认识琼剧中各富气质的旦角人物。

“旦”是华族戏曲中的女性形象，旦行是传统戏曲行当的一类，旦角演员扮演各种年龄、性格、身份的女性。旦行，更是海南琼剧戏曲表演艺术中的主要类型之一，也是颇具有魅力的行当。旦角，视身份特色和性格特质，可分为正旦、花旦、刀马旦、老旦、泼辣旦、苦旦等等。

华戏荟精心策划的这一台琼剧演出，挑选了共四折琼剧折子戏，向观众展示琼剧里的不拘一格的女性角色，让观众感受琼剧表演艺术里旦角这一行当的多元与丰富性。《凤冠梦》里的李春娘是一个年轻活泼俏丽的小姑娘（属花旦）；《打金枝》里的升平公主生性高傲好强蛮横（属泼辣旦）；《白蛇传》里的白素贞虽是蛇仙，但天性善良重情重义（属正旦青衣）；《红色娘子军》里生活在海南岛上的穷苦女孩吴清华（属正旦花衫），在红军帮助下逃离压迫，并成长为一名革命战士。

来自不同戏码的四位主角，虽然都是女性角色，但性格相异，因属不同的旦行，在戏曲舞台上的表演方式也各有差异。这台“巾帼礼赞”琼剧折子戏，意欲让观众进一步走入传统戏曲，不仅了解琼剧旦行，也欣赏女性刚柔并济的魅力，更借此赞颂女性在社会上的重要作用。

岁末呈献《汉文皇后》

华戏荟董事彭业华说，华戏荟成立近四年来，秉持着推广新加坡本地琼剧的精神，该团已举办超过10场大小琼剧演出，也做了不少创新尝试，日渐得到本地琼剧戏迷观众的关注与支持。他更向琼剧迷带来一个好消息：华戏荟将在今年12月15日呈献大型全本琼剧《汉文皇后》。

彭业华说：“为了这出大型演出的完美呈献，华戏荟已筹划多年，在2022年已获取中国海南省琼剧院应允，更得到该院的支持与协助。从今年3月开始，各主要演员已开始如火如荼地排练。”

《汉文皇后》是一出唱作俱重的经典琼剧，该剧中，汉文皇帝刘恒由彭业华饰演，汉文皇后窦姬由刘慧敏饰演，国舅窦广平由符岂华饰演，三名主角皆由活跃于本地戏曲舞台的业余琼剧演员担纲。

“华戏荟希望通过经典剧目的传承与打造，为更多本地琼剧业余演员创造锻炼机会。培养本地琼剧人才，这正是华戏荟目前的首要目标。”彭业华说。

琼剧折子戏专场“巾帼礼赞”演出免费，凭票入场，有兴趣者可致电：92776064，索取戏票。