钟四宾成熟抽象作品展 全新绘画语言

▲钟四宾：1970年代成熟抽象作品展

集菁艺社（76 Bras Basah Road #01-01 Carlton Hotel S189558）

4月5日至21日，中午12时至晚上7时

看点：由集菁艺社主办“钟四宾（泗宾、泗滨）：20世纪70年代成熟抽象系列”作品展，展出超过十件成熟抽象水墨、混合媒介和浮雕作品。

钟四宾在20世纪60年代审视西方绘画艺术新趋势，如抒情抽象表现主义、包豪斯、圣爱夫斯后，到了70年代开启全新思维，进入艺术生涯黄金时代。他脱离肉眼观察自然的束缚，运用蒙太奇手段，把不同的图案组合一起，以产生新的涵义，融入他对周遭环境各种刺激及感悟之反应，表达复杂多维的人文思想。集菁艺社总监何劭斌说，由于这种全新绘画语言的口述与文献资料很少，人们不太了解，所以办展试图探讨。