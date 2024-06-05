纪念传统街戏 《剃头刀》30年经典重现

Toy肥料厂首席艺术总监吴文德重新编导《剃头刀》，讲述他母亲、五六十年代街戏名伶温亚签的人生故事。演出采用全新的舞台、服装和演出阵容，包括在维多利亚剧院内重现庙会的氛围，让小贩、演员和观众互动交流。吴文德相信，说故事的力量在于弥合文化鸿沟。

为纪念传统街戏而生的剧作《剃头刀》30岁了，来临7月将在维多利亚剧院重现经典。由Toy肥料厂首席艺术总监吴文德编导，《剃头刀》讲述他母亲、五六十年代街戏名伶温亚签的人生故事，全新版本除了增添舞台元素，也采用全新班底，如贴近名伶原貌的“小辣椒”陈芮珊，并由戏曲音乐出身的庄海宁现场奏乐。

自1994年首演以来，《剃头刀》多次在海内外重演，包括到埃及开罗、中国上海、杭州和北京演出。2021年，《剃头刀》改编为电视剧，在网飞和HBO GO等国际串流平台上播放，创下新加坡表演艺术史上难得的成就。首演时，传统的福建街戏已趋没落，原作正是为了将这门传统民间艺术，以掺杂中英语的现代戏剧介绍给普罗大众。

30年后， 本作主要以英语重演，混杂华语，福建话唱戏。吴文德说，本次演出采用全新的舞台、服装和演出阵容，包括在维多利亚剧院内重现庙会的氛围，让小贩、演员和观众互动交流。他还提到，现场演奏音乐的庄海宁，出生于戏曲音乐家庭，自幼接受正规戏曲和乐器演奏训练。

和人物原型见面

饰演女主角温亚签的是陈芮珊，曾在2022年Toy肥料厂《柯玉芝》中担纲女主角。这次，她在吴文德的牵线下，和人物原型温亚签单独见面，深度了解她的人生经历和想法。过程中的观察和互动，帮助她在演绎角色时，处理更细致幽微的感受。两人相处后，陈芮珊发现自己和温亚签的一些共同之处，第一件当然是对舞台有同样的热情。“像她一样，我从小就喜欢表演，从未停止追求它。”

她也将温亚签形容为一名勇士，面对生活挑战时从未退缩，总是从容应对，挺身而出。自诩幸运，不曾经历那个时代的女性必须面对的许多挑战，陈芮珊仍然相信她与温亚签有类似的性格。体格娇小，但有能量蓄势待发的她在受访时说：“从小我就被称为小辣椒、小火箭，某程度上这和她很像——我们可能很小，但也很勇敢！”

陈芮珊（左下黄衣者）为新版“温亚签”。（梁麒麟摄）

为了深入理解和演绎剧作，剧组成员一同研究作品的时代背景，向资深戏曲演员魏丽芬学戏曲。对陈芮珊而言，最难忘的经历是剧组在Toy肥料厂的安排下“沉浸式体验”街戏，尝试上妆排练、演出，以及投入后台工作。

《剃头刀》讲述新加坡街戏，也描绘女性艺术工作者的生命历程。相隔一世代，演员温亚签和演员陈芮珊因这部作品而结缘，生命产生交汇，两名女性在表演艺术领域的处境有何异同？在陈芮珊看来，在她的演艺生涯刚开始时，无论主角还是幕后岗位，女性的机会有限。但她也目睹表演艺术领域日益重视性别平等和多样性。

“现在，越来越多导演、编剧和制片人等关键角色由女性担任，为反映女性经历提供新视角和层次。另一方面，舞台、银幕上出现更多刻画细腻的女性角色。”

掌握语言和口音是挑战

对语言和口音的掌握是不少戏剧演员面临的挑战。陈芮珊说，饰演温亚签一角，最大的难度在于闽南语。“学习福建话台词是一项挑战，说得对是一回事，到不到地又是另一回事。”

《剃头刀》编导吴文德，在排练室督导演员的彩排细节。（梁麒麟摄）

《剃头刀》一演再演，吴文德认为，与新演员合作总感愉快，重温剧本也是种乐趣。他为作品经久不衰的人气、生命力和海内外影响力感到自豪，而且为故事引起不同人的共鸣感到欣慰。对他而言，这也使剧团更能坚持信念，相信说故事的力量在于弥合文化鸿沟，激发人们反思共同的人类经历。

新版“温亚签”陈芮珊，则希望真正了解并体现那个时代的女性境况。在她看来，当时女性不得不安于现状，在家中往往不受宠爱，却又必须向家人自证价值。“在所有不公和挣扎中，我认为剧本的精彩之处是突出了苦难中的力量，黑暗中的光明，悲伤中的希望。我希望观众在看完这部剧后，也能感受到这种力量。”

30年来，坊间对《剃头刀》各版本有种种评价和观点，全新版本更让人好奇与期待。吴文德说，《剃头刀》演出将搭建街戏舞台，这样的设计前所未有。剧中还有一出人气颇高的打虎戏，这次老虎将由两名演员饰演，体型更大。他幽了一默：“从2015年到现在，老虎肯定吃得饱饱了。”

▲《剃头刀》（英语等语言演出，辅以英文和中文字幕）