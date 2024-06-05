苏富比在新加坡举办现当代艺术现场拍卖

▲苏富比在新加坡的现当代艺术现场拍卖

地点：乌节康莱德酒店（Conrad Singapore Orchard，1 Cuscaden Rd S249715）

预展：6月5日至9日，上午11时至傍晚6时（9日至下午3时）

现场拍卖：9日上午11时（珍稀威士忌）；下午3时30分（现当代艺术）

网站：www.sothebys.com

看点：苏富比在新加坡举行现当代艺术现场拍卖，以“乐园”为主题，呈献共48件东南亚及其他地区杰作。新加坡张荔英约作于1965年的静物油画《白兰花（蝴蝶兰）》（33x46公分）将首登拍场，估价50万到85万新元，描绘悬于空中的兰花，空灵澄净。其兰花画过去30年只在拍场出现过四次，与同场吴冠中印象派油画《野菊》（46x61公分，1974，估价100万到150万新元）可以对照。

另一焦点拍品为菲律宾女艺术先驱安妮塔·马赛赛·何（Anita Magsaysay-Ho）的油画《捕鸡》（1962，估价待询），是艺术家极具标识度的田园风光，画中女性相处愉快，纹理丰富，用色细腻。此作10年后再现拍场，而尺寸逾1米的1960年代油画在拍场罕见。

新加坡先驱画家钟四宾（泗滨）1950年代油画市场相当少见，作于1958年的《沙嗲小贩》（67x87公分，估价32万到48万），描绘东南亚户外用餐的美食传统。还有钟四宾欧洲巡展时赠送当地私人收藏的两张抽象画《无题》（1963）。

苏富比拍品包括：杰夫・昆斯作品《凝视球（弗拉戈纳德的少女与她的小狗嬉戏）》（2014-2015）。（苏富比提供）

拍品还有阿凡迪、黎谱、费南度·索培尔（Fernando Zóbel）、西奥·迈尔（Theo Meier）、陈文河、朱德群、罗伊·李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）、杰夫·昆斯（Jeff Koons）、草间弥生、李英培等艺术家作品。这是苏富比新收费架构推行后，于亚洲举办的首场拍卖。

苏富比2023年12月在新加坡举行首场烈酒网拍，这次首办珍稀威士忌现场拍卖，190件拍品总估价达140万新元，包括轻井泽Karuizawa 1965 Japonisme、響Hibiki 35年有田及九谷瓷器威士忌。