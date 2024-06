新加坡芭蕾舞团赴美 吴诸珊名作展现《动力》

新加坡芭蕾舞团艺术总监谢尔根认为,这次赴美演出对舞团深具意义,登上肯尼迪中心的舞台,将为舞团的国际展演留下重要足印。舞团亮相“万千梦想:欢庆亚洲编舞家”,吴诸珊的名作《动力》,是能够展示舞团演技的绝佳作品。

新加坡芭蕾舞团(Singapore Ballet)即将登上美国舞台,展现东方编舞和舞者的无穷魅力。

美国及国际舞蹈爱好者,将首次在华盛顿约翰·肯尼迪表演艺术中心(Kennedy Centre,简称肯尼迪中心)举办的“万千梦想:欢庆亚洲编舞家”(10000 Dreams: A Celebration of Asian Choreographers)上,欣赏到来自新加坡的艺术瑰宝。该艺术盛事将于6月中下旬举行,聚焦亚洲编舞家,届时将以一场特别的晚会,纪念新加坡已故编舞家吴诸珊,受邀演出的新加坡芭蕾舞团,将以吴诸珊的经典作品《动力》(Momentum),拉开晚会序幕。

“万千梦想”将于6月18日至6月23日举办,为期一周的系列表演和活动旨在表彰杰出的亚洲编舞家。6月21日的一场盛大晚会,为纪念吴诸珊而举办,由不同舞团演出他的三支作品。

吴诸珊是最早被西方世界主要芭蕾舞团认可的亚洲编舞家之一,他曾受委托为多个国际舞团编创作品,并且在1976年至1987年期间,担任华盛顿芭蕾舞团的驻团编舞和副艺术总监。他的许多作品,如《阵列》(Configurations)《夜光之中》(In the Glow of the Night)和《五》(Fives),获得国际赞誉,使新加坡登上世界舞台。

《动力》编舞风格独特

新加坡芭蕾舞团表示,为受邀在晚会开场表演吴诸珊的作品《动力》而感荣幸。《动力》以普罗科菲耶夫(Sergei Prokofiev)的“1st Piano Concerto”为背景音乐,展示独特编舞风格,10名舞者将在台上展现激越又复杂的旋转、托举和舞步。该作品首次在1992年新加坡艺术节期间,由新加坡舞蹈剧场(新加坡芭蕾舞团前称)与香港芭蕾舞团联合演出,至今仍是新加坡芭蕾舞团的保留节目。

谢尔根:吴诸珊的文化遗产一直影响新加坡芭蕾舞团的成长和发展。(叶振忠摄)

“新加坡芭蕾舞团的成立受到编舞家吴诸珊艺术生涯的启发。从1988年创团到今天,他的文化遗产一直影响我团的持续成长和发展。对我们来说,他的芭蕾舞作品是一种珍宝。”新加坡芭蕾舞团艺术总监雅克·谢尔根(Janek Schergen)说。

谢尔根认为,是舞团长久以来对吴诸珊作品的保留与演出,让此次美国之旅得以成行。“这次演出对舞团也深具意义,登上肯尼迪中心的舞台后,将为舞团的国际展演留下重要足印,成为我们日后去北美或欧洲其他舞台表演的敲门砖。”

另外,谢尔根觉得《动力》相当适合新加坡芭蕾舞团表演,是能够展示舞团艺技的绝佳作品,它所富含的速度、灵敏、稳定,以及动作的审美感和洁净度,都能从舞团舞者的肢体和技巧中得见。

此次美国之旅将由唐健莹、Jason Andrew Carter、峰岸伽奈(Kana Minegishi)、郭明宜、田中七濑(Nanase Tanaka)、黄德文、三浦丈明(Takeaki Miura)、Shan Del Vecchio、上妻悟(Satoru Agetsuma)、Stephanie Joe,共十名舞者组成全新卡司,赴美演出。

本地舞者唐健莹是参演该作的全新成员之一,唐健莹说:“《动力》在我看来是一支充满动能的作品,在动与静、快与慢的舞姿,及动作之间有着华丽转换和极致对比。”

新加坡芭蕾舞团的本地舞者唐健莹是参演《动力》全新成员之一。(叶振忠摄)

雕琢风格化小细节

作为新古典芭蕾名家,吴诸珊的作品中叙事成分相对少,唐健莹说吴诸珊作品气质独具、风格超然,即使作品没有故事线引领,舞者在呈现其作品气质和风格上,也不会感到迷失。“《动力》视觉上相当凌厉和风格化,以我跳过吴诸珊其他作品的经验和体会来看,比如《未知疆域》(Unknown Territory)有一丝亚洲韵味,但总体上,他的作品有一种雕塑般的优雅。不同于古典作品强调对技巧的单一展现,练习和表演吴诸珊作品时,我专注于雕琢一些风格化的小细节。”

除了新加坡芭蕾舞团,华盛顿芭蕾舞团、西北太平洋芭蕾舞团(Pacific Northwest Ballet)、休斯顿芭蕾舞团等团,都将参加“万千梦想”活动。活动中,接受致敬的亚洲编舞家还包括梁殷实、陈肇中、方仲静、张帝莎、Georgina Pazcoguin、Brett Ishida等。

结束美国的演出后,新加坡芭蕾舞团7月21日将举行一场筹款晚会,以纪念吴诸珊。这场晚会将重演《动力》及吴氏其他作品,如《罗密欧与朱丽叶》双人舞、《阵列》双人舞、《五》和《双重对比》(Double Contrasts)。新加坡芭蕾舞团希望新加坡观众能尽情感受吴诸珊的艺术遗产。