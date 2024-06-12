“Teko壶说八道”展出 本地八位艺术家陶艺创作

▲Teko壶说八道：陶艺创作群展

谁先觉画廊（50 Cuscaden Road HPL House #01-01 S249724）

6月10日至22日，星期一至五上午10时至晚上7时，星期六上午11时至傍晚6时

艺术家导览（华英语）：6月15日下午4时至傍晚5时，6月22日下午2时至3时，艺术家座谈会（英语）6月22日下午3时至4时30分，拨电63390678或电邮enquiry@ipreciation.com报名

看点：谁先觉展出以“Teko壶说八道”联展，展出新加坡八位当代艺术家总共80件陶艺创作。他们是：韩少芙（1943年生）、苏里亚妮·苏拉特曼（Suriani Suratman，1959年生）、胡财和（1960年生）、蔡春喜（1960年生）、艾哈迈德·阿布·巴卡尔（Ahmad Abu Bakar，1963年生）、曹美玲(1969年生）、蔡春玲(1972年生）和黎燕玲(1974年生）。

展名出自艺术家蔡春喜，巧妙地融合了马来语和汉语，“teko”马来语意为“茶壶”，福建人也会用，“壶说八道”取成语“胡说八道”的谐音，借用“胡人”（中国古代对西北部少数民族的称呼）讲解佛经八正道的典故，让参展的八位不同种族、世代的艺术家以茶壶为载体，发挥最个人化的诠释，碰撞出创意的火花。

展览由胡财和与苏里亚妮策展，从作品思想性诠释出发，鼓励艺术家表达自我、思想与风格，打破陶艺界限。胡财和说：“创意陶艺展在本地还不普及。我们将陶艺当作个人创作的媒介，而不局限于功能性。我们认为茶壶并非只有实际功能的欣赏角度，应该有更多不一样的想法。有些茶壶展品可以使用，有些茶壶可当成雕塑。”

参展的陶艺家各有自己的视角与独特的风格，采用本土或进口的粘土，融入个人经历和文化背景，创作出当代雕塑或艺术品，呈献的主题广泛，技艺精湛，可说是呈现出八把不一样的声音。

