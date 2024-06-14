台湾“看家戏再现”剧展 好戏连番上演

台湾传统艺术中心主办的“看家戏再现”剧展，将陆续推出五出脍炙人口的好戏，由新生代戏曲明星再现传统戏曲看家本领——黄俊雄布袋戏的经典角色“六合善士”、“秘雕”将重出江湖。

本届剧展特邀彰化师范大学台湾文学研究所教授吴明德担任策展人，以“情义·守护”为主题，挑选出小金枝歌剧团、明华园黄字戏剧团、薪传歌仔戏剧团、台北木偶剧团、金光布袋戏、真五洲掌中剧团等团队演出。

吴明德指出看戏是“天赋人权”，早年人们可能没机会上学，不识字，常有戏曲演出的庙宇宛如“社区大学”，让人们从忠孝节义的戏曲故事里，学做人处事。戏曲寓教于乐，他期待今年几组演出团队接力展现不同的情意面向，守护戏里戏外的人性光彩。

今年的“看家戏再现”，由台北木偶剧团打头阵，6月29日、30日率先推出《五行金沙诛仙阵》，雕琢神魔小说文本，保留资深艺匠郑安成的逗趣口白，融合现代舞台技术，展现各种阵法排布与各路神仙下凡斗法的恢弘气势。

7月21日、22日，金光布袋戏与真五洲掌中剧团将联合带来《六合群侠传·无界之钥》，以台湾布袋戏操偶、口白和戏剧制作师黄俊雄的成名之作《六合三侠传》为底本，由黄俊雄其子黄立纲、闭门弟子王奕联合双口白演出，重新诠释“六合”系列中爱恨交织的武林世界，以及江湖人物间的情义纠葛。

歌仔戏部分，台湾中部地区颇负盛名的小金枝歌剧团，将在7月6日、7日演出《孝义双全·徐庶》，由2023年台湾歌仔戏比赛冠军、新生代小生张闵钧领衔；7月20日、21日，明华园黄字戏剧团则把名剧《真假皇后》搬上舞台，诠释浪漫爱情却在阴错阳差之下，由姐妹阋墙发展成影响朝廷颜面的大事。

10月12日、13日压轴登场的薪传歌仔戏剧团，由歌仔戏名家廖琼枝携手著名演员陈剩，共同带来经典作品《三藏出世》，以玄奘三藏大师传奇前半生为主轴，带出一段亲情守护、母子相认的坎坷故事。

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