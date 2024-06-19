琼州艺韵　第三届海南艺术展　

▲第三届海南艺术展

地点：若轩艺术展示空间（66 Kallang Pudding #01-01Road Hor Kew商业中心 S349324)

时间：6月21日至29日上午11时至晚上7时，21日上午10时30分开幕礼，主宾为贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲。

看点：海南艺术展由若轩艺术展示空间于2018年发起，旨在展示海南艺术家的才华，同时弘扬海南社群的文化价值，是近年来为数不多专为海南艺术家举办的活动。

本次进入第三届，展出72位不同世代的海南艺术家的作品，风格各异，媒介包括油画、丙烯画、水彩画、墨画、书法、摄影和陶瓷等。每位艺术家展示一件作品。本地参展的40位艺术家，包括知名画家王瑾、文化奖得主摄影家符诗云。中国参展的30位艺术家包括：著名水彩画家、海南大学艺术学院王家儒教授。

本届展览由若轩艺术展示空间和棕榈岛俱乐部联办，前者由海南画家王若轩于2018年创立，曾在加冷休闲公园办过29场展览，疫情后搬至Hor Kew商业中心；后者于20年前由一群杰出的海南人创立，旨在回馈社会，培养年轻一代对海南文化的兴趣。展览获新加坡海南会馆和琼州天后宫支持。