▲艺起看：黄运南个展“水彩故事”

地点：南大华裔馆（46 Nanyang Ave S639817）

时间：6月19日至25日上午9时至傍晚5时30分，星期日休息

看点：本地水彩画家、南洋理工大学艺术、设计与媒体学院副教授黄运南举办第八次个展“水彩故事”，展出26幅近作，包括建筑、街景、人物和花卉静物。

美国水彩画会会长洛林·沃特里（Lorraine Watry）认为，黄运南的水彩画运用中国书法笔法来创造动态和纹理以吸引观众。他喜欢黄运南对画作《帐篷下，好乘凉》的解释“有时候我真的觉得自己在‘书写’一幅水彩画”，感受到画家的故事在每一笔中逐渐展开，笔触简练但非常富有表现力。他说，黄运南通过熟练的笔法、明暗和色彩，在《雨中即景、阿姆斯特丹》和《早市（II）、峇株吧辖》中创造出繁忙街道和明媚阳光的感觉，分别勾勒出雨天和晴天的氛围。

美国海豚院士安东尼奥·马西（Antonio Masi）认为，黄运南拥有精湛的水彩技巧，以笔触挥写出和谐舞动的色彩交响曲，创造出与灵魂共鸣的视觉旋律。其作品充满音乐性和俏皮的趣味。他说，黄运南在如万花筒般的色彩之中，具备一种高度严谨的细微变化，说明了他对色彩使用的深刻理解，其色彩统一且与画面整体相关，为画面创造出丰富的质感。

黄运南自小学接触水彩画，中学美术老师为曾德基。尽管他选择了工程专业，但长期目标是成为画家。1992年获水彩画家吴承惠指导，其丰富的水彩画经验和高明的色彩应用、水彩书法用笔，对黄运南产生非常重要的影响。