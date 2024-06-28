粤剧《白蛇传·情》五对门票赠早报新明订户

▲《白蛇传·情》

滨海艺术中心剧场（Esplanade Theatre）

7月11日（星期四）、7月12日（星期五）

晚上7时45分

票价：48元、68元、88元（票价不包含行政费）

购票链接：https://www.sistic.com.sg/events/cos0724a

由新加坡戏曲学院主办，广东会馆及三水会馆协办的粤剧盛大制作《白蛇传·情》，将于7月11日和12日在滨海艺术中心剧院演出。主办方将送出5对门票（每对价值176元）给《联合早报》VIP（订户）和《新明日报》订户。

由中国广东粤剧院呈献的现代粤剧《白蛇传·情》，讲述白素贞和许仙美丽而悲壮的爱情故事。这部剧展现爱情与忠诚的力量，布景及音乐抒情优美，紧张打斗的场面更让人叹为观止。

该剧由中国国家一级演员、曾获中国戏剧梅花奖和文华表演奖的广东粤剧院院长曾小敏领衔主演。演出包括一支现场伴奏的大乐队，全团共92人，献给本地观众最正宗的粤剧体验，演出将配备中英文字幕。

即日起至7月1日，《联合早报》俱乐部VIP（订户）和《新明日报》订户只需到https://bit.ly/whitesnakegiveaway，回答一道简单问题，就有机会赢取一对《白蛇传·情》7月11日的门票。五位幸运儿最迟于7月3日收到电邮通知。