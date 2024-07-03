艺起看 “墨”契中的艺术碰撞与融合 黄向京发布 / 发布 / 2024年7月3日 5:00 AM 许梦丰、张财和李福茂的合作画。（啸涛篆刻书画会提供） 郑木彰、陈别龄和温子健的合作画。（啸涛篆刻书画会提供） 胡长进、陈振文和郑木彰的合作画。（啸涛书画研究会提供） 胡财和，郑淑芬和张爱强的合作画。（啸涛篆刻书画会提供）字体大小:小中大▲墨契——啸涛合作小品展地点：新加坡视觉艺术中心（10 Penang Road #01-02 Dhoby Ghaut Green S238469）时间：7月4日至6日上午11时至晚上8时，7日上午11时至傍晚5时看点：体现画家的情谊、互动交流、心灵激荡的合作画，最早始于中国北宋，发展于明清时期，在近现代更得到充分的推广。新加坡啸涛篆刻书画会举办“墨契——啸涛合作小品展”，每幅作品由三人合作完成。合作对象以抽签决定，对会员来说，是莫大的挑战。不管是书、画，或篆刻，个人不同的风格碰撞一起，须要变通思维与艺术创意，非常考验彼此的“墨契”。每名会员第一次初创三件；第二次接龙创作另三件；到最后阶段，再完成另三件，共参与九次创作。其中有人顺应前者的画法，也有人打破常规，通过不拘泥于程式，富于冲击性的合作方式，带来随意而为的合作意趣。比如：许梦丰画月季，张财随后以薄雁皮宣勾画拼贴成窗沿效果，再贴上几个篆刻印边，意为窗内小石，石上画一纺织娘。李福茂再添飞鸟及小红果子，提升画面意趣。另一张合作画是胡长进写《道德经》“上善若水，水善利万物而不争。夫唯不争，故无尤。天下莫能与之争。”陈振文接着画小花与鱼群，郑木彰画上树干，让小花长在不与人争的环境。水波荡漾，鱼群仿佛穿越而来。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 展览 水墨画 新加坡 孙爱玲：物换星移度十载——天痕 （下） 何惠禄：诗穗二束