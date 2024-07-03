“墨”契中的艺术碰撞与融合

▲墨契——啸涛合作小品展

地点：新加坡视觉艺术中心（10 Penang Road #01-02 Dhoby Ghaut Green S238469）

时间：7月4日至6日上午11时至晚上8时，7日上午11时至傍晚5时

看点：体现画家的情谊、互动交流、心灵激荡的合作画，最早始于中国北宋，发展于明清时期，在近现代更得到充分的推广。

新加坡啸涛篆刻书画会举办“墨契——啸涛合作小品展”，每幅作品由三人合作完成。合作对象以抽签决定，对会员来说，是莫大的挑战。不管是书、画，或篆刻，个人不同的风格碰撞一起，须要变通思维与艺术创意，非常考验彼此的“墨契”。

每名会员第一次初创三件；第二次接龙创作另三件；到最后阶段，再完成另三件，共参与九次创作。其中有人顺应前者的画法，也有人打破常规，通过不拘泥于程式，富于冲击性的合作方式，带来随意而为的合作意趣。

比如：许梦丰画月季，张财随后以薄雁皮宣勾画拼贴成窗沿效果，再贴上几个篆刻印边，意为窗内小石，石上画一纺织娘。李福茂再添飞鸟及小红果子，提升画面意趣。另一张合作画是胡长进写《道德经》“上善若水，水善利万物而不争。夫唯不争，故无尤。天下莫能与之争。”陈振文接着画小花与鱼群，郑木彰画上树干，让小花长在不与人争的环境。水波荡漾，鱼群仿佛穿越而来。