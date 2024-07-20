【艺评】情之一字重千钧 有感粤剧《白蛇传·情》

不得不佩服导演莫非的视觉奇想，硬是在这方寸舞台之间，与众演员还有幕后工作人员，把流传千年的传奇进行了视觉重构，推陈出新。

2024年7月12日，星期五，农历六月初七，这一日新加坡从中午开始就天色晦暗不明，雷声隆隆不断，时而倾盆时而淅沥的雨一直落到了临安府西湖的断桥边。直到晚上七时许，雨势渐停，中国广东粤剧院在新加坡滨海艺术中心上演了本次来新巡演的最后一场演出《白蛇传·情》。

整部戏亦真亦幻，内容虽是编剧莫非与粤剧改编陈锦荣共同勾勒出的新编粤剧，表达出来的情感却是观众席上不分老幼，无论白发红颜，人人皆能有所触动的真情实感。

广东粤剧院是粤剧的最高殿堂，能于新加坡听到如此正宗的粤剧唱腔，搭上传统配乐和西洋乐器与交响乐团式的编排来酝酿铺陈整部剧的节奏与气氛，如何能不扣人心弦。光凭这班底与气势就让台下座无虚席，一票难求。

这部戏里的许仙，傲骨嶙峋立于孤山下，即便被困金山寺，却以自己对情之所向、生之决绝的坚定，晓之以理说服了看守沙弥（李源斌饰），终博得同情，冲破阻碍寻觅爱侣。这部剧中的许仙一改我记忆中那种懦弱自私的形象，演员文汝清所饰演的许仙不仅倜傥潇洒，于白素贞也绝对是一往情深。

演员曾小敏饰演的白娘子在上半场把手中的单穗剑舞成了一手飞剑。白蛇好似剑仙一般，且唱且舞还有长剑在手，文武双绝，引得全场观众掌声喝彩声连连。中场休息时，友人说白素贞下半场的兵器除这一柄寒霜宝剑还有一双水袖。我百思不得其解，水袖是何等兵器？下半场看到水漫金山时，只见水族长袖善舞，与众僧袈裟布成的天罗地网一齐在舞台上带给观众无与伦比的视觉震撼，才恍然大悟。不得不佩服导演莫非的视觉奇想，硬是在这方寸舞台之间，与众演员还有幕后工作人员，把流传千年的传奇进行了视觉重构，推陈出新。何曾想到，白素贞的长袖本该是轻柔至极之物，但为救夫君却在与看守许仙的天兵天将力战时把一双水袖舞得柔中带刚，映衬出素贞虽是至阴至柔之身却有至刚至强之心性。

朱红星饰的小青，一袭青衣，蛾眉婉转，灵动可爱。王燕飞饰演的法海手持宝杖，法相庄严，大义凛然。一个劝许仙断孽根金山寺参禅，一个要白蛇了情缘归山林修道。这二位，一人一妖，好似都看透了红尘，心肠铁石一般。然而小青最终仍陪白娘子寄情人世间，姐妹情深。法海虽以七层宝塔镇得白蛇却留其人身，可见其慈悲为怀。

剧中给人印象深刻的还有那看守灵芝仙草的鹿童（李德浩饰）与鹤童（林飞鸿饰），虽是仙山灵秀，鹿童却一出场就向鹤童吐露了自己修仙虽有小成却更羡红尘的凡心。后白素贞能取得灵芝仙草令夫君起死回生，也是因为鹿童的那句“修仙若无情无觉，也非正道”道出了人间的至情至性之理，说动了鹤童。二仙童虽居仙山却有此宽怀体人之心，如何不是在修行路上更进一层。

“人若无情不如妖，妖若有情亦如人。”人间情缘，无人能免。“盼君望君痴爱重千钧。”修炼千年方悟道，山中精魂寂寞冷，只羡鸳鸯不羡仙。

（作者为本地画家）