【艺评】人若无情不如妖——观粤剧《白蛇传·情》

千百个人心目中有千百个白素贞，我心中的白素贞便是曾小敏饰演的这一版……后半段的武戏可谓翩若惊鸿，矫若游龙，最是那一声凄喊的“许郎”，在悲怆音乐的烘托下，使我不禁潸然泪下。

曾几何时，对粤剧的了解仅停留在《帝女花》“落花满天蔽月光”的唱段。加入本地戏曲界后，由于自己专业从事的剧种多为京昆，鲜少听到粤剧。直至一次偶然在网上一睹粤剧电影《白蛇传·情》的宣传片，被那极致的东方美学震撼，所以对近期中国广东粤剧院来新巡演呈献此剧充满期待。

观看后不由感慨，这期待太值得了，甚至有一种喜出望外的幸福感。不得不说，广东粤剧院的《白蛇传·情》带来的真是一场极致精彩的演出，无论是演员、音乐、舞美，还是剧本改编，都充满巧思。同为旦角演员的我，也被白蛇的饰演者广东粤剧院院长曾小敏“圈粉”。她的一颦一笑，一悲一喜，莲步轻移，婀娜多姿，那柔情的唱腔及优美的身段，活灵活现地展现出白素贞的温婉、情衷及贞勇。千百个人心目中有千百个白素贞，我心中的白素贞便是曾小敏饰演的这一版——茫茫人海，断桥之上，白氏初见许仙，忽忆起前世恩情，心潮奔涌难抑，她急步失仪，又想到要遵循古时男女礼节，望见定情郎君的娇羞与窃喜被曾小敏表达得淋漓尽致。后半段的武戏可谓翩若惊鸿，矫若游龙，最是那一声凄喊的“许郎”，在悲怆音乐的烘托下，使我不禁潸然泪下。

曾小敏在有大段武斗的“水漫金山”一折里突破性地将双枪改为七尺长水袖，以柔克刚，灵蛇形象跃然台上，加上身手一招一式都是练家子的真学，几乎每个动作都以细腻、华丽、到位而获得满堂喝彩。武旦的身段技艺，真可谓台上一分钟，台下十年功，她如此文武兼济，苦付的努力与心血可想而知。

重人欲、尊人性、颂人情 受年轻观众青睐

除了白蛇令人甚是欣喜感动之外，朱红星扮演的小青也是灵动可爱。她开场在断桥上，步态摇摆，身姿不稳，展现了蛇妖对初幻人形的不适应；而对于白许二者跨越人妖两界的惊世情感，小青懵懂无知也心生忧疑，还有点孩子般的愣头青，着实生动天真。

许仙唱段中的一句“人若无情不如妖，只要有情妖亦人”，紧扣并升华了全剧的“情”字，传递出“人间处处有真情”的主题内涵和文化价值观。从形而上的角度看，这是一部相当“重人欲”、“尊人性”也“颂人情”的作品，被注入摩登却普世的哲学意义和人性价值，所以不难理解它为什么能收获时下一众年轻观众的青睐。

这出《白蛇传·情》，是我目前为止看过最好看的粤剧之一。全剧保留了五折加尾声“未了情”，从一开始清丽明快的人间佳境，到后面低沉肃杀的危情险滩，唱词起伏跌宕，节奏错落有致。很难忘小青怒斥法海的一句：“人家你情我愿，碍了谁人的眼，关了哪佛的事，逆了哪里的天！”句句刚毅、愤懑，充满反抗精神，配上悲情又盛大的背景乐，让全场观众掌声雷动。

鹿童、鹤童、小沙弥等次要角色的形象设置也恰到好处。不管是仙是僧，编剧始终深挖“人性”：鹿童善心放走冒死盗仙草救夫还阳的白素贞，沙弥慈悲放走因有负爱妻而悔恨不已的许仙，这两“放”，互文回环，构成“对照美学”，是对“情”的巧妙渲染刻画。

我深感中国的粤剧人一直紧跟时代脚步，努力探索发展新的作品形式。我个人非常喜欢这种探索与尝试。艺术就是要多元才会有生命力，《白蛇传·情》就是义无反顾的改革与创新之作，这种改与创此刻看来是极为成功的。

激赏于广东粤剧院的这出好戏，将现代价值观融入到传统故事中。《白蛇传·情》是新时代中一部亮眼的新编粤剧，但绝对不会是唯一一部，期待该剧院日后有更多佳作登场。

（作者是焦点剧场总监、本地戏曲演员兼导师。）