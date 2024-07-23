【艺评】30年经典重演　《剃头刀》浑身是戏

要拯救的事物那么多，口号再大声都不如实实在在的创作实践，美德标语也一样。有人说，《剃头刀》是一个儿子能给妈妈最好的礼物，如今它30岁了，毋宁视之为“长大成人”，而且前程可期的作品。

《剃头刀》30周年再登台，TOY肥料厂先借两名现代叙述者（詹文倩、詹辉振饰）的对话自我揶揄：真是最会再循环的剧场。实际上也不尽然——全新卡司和美术设计，观众也来了新一批，《剃头刀》初心未改，这版浑身是戏。

饰演温亚签的陈芮珊尽显女主风范，娇小的身躯似足人物原型，两人都是呛辣撑起半边天的小辣椒，个子虽小却蕴含无限可能，不容轻视。在戏中戏《义仆救主》中，她饰演勇退老虎的“剃头刀”；演幼年亚签时，她奋身痛打阿爸偏爱的哥哥亚烈。

比换装速度更动人的，是陈芮珊用语调口吻和肢体动作，无缝转换人物年龄，从幼童演到迟暮。或仅仅是脱下戏服走到“后台”，足以让人瞬时感受到谢幕的黯然。其他主演也没有被其主角光环遮蔽，每人分饰五到八个角色，横跨不同时代、年龄和性别，是演、唱、跳的重重考验。剧组也为演《剃头刀》精进闽南语、学唱戏。

舞台设计记一功

在情绪的渲染上，舞台设计同样应记一功。其中一幕的灯光从匣中发散，故事说完后温亚签合上匣子，整个舞台霎时暗下来，象征辉煌到没落。字幕也有自主性和生命力，除了以闽南词语呈现台词，还有字型巧思，时而细如蚊蚋，时而龙飞凤舞。从人物、剧情到舞台设计，《剃头刀》一身是戏。

要拯救的事物那么多，口号再大声都不如实实在在的创作实践，美德标语也一样。有人说，《剃头刀》是一个儿子能给妈妈最好的礼物，如今它30岁了，毋宁视之为“长大成人”，而且前程可期的作品。

《剃头刀》的时空插叙，横跨虚构与现实，将台前幕后的演员生活展露无遗，对“街戏”的描绘也因此立体起来，不单纯是世代末的华丽。亚签和妹妹刚进新赛凤戏班时，迎接她们的是惊悚可怖的戏班鬼魂，睡觉的地方是蜷缩床底下。剧中出现的另一张床，是温亚签的婚床，同样冷酷坚硬。不住啼哭的新生儿，自顾不暇的丈夫，容不下她的家婆——她的新婚生活寄人篱下，和婚前台上的风光名伶是云泥之别。

《义仆救主》走向大团圆结局之际，戏台装置一一撤下，现场奏乐也退场。戏班的命运和“清早起来闹彩彩／店主起来挂招牌”截然相反；舞台和现实的割裂感处处体现，就像亚签明明在现实中受尽委屈，丈夫无能为力，在舞台上仍要强颜欢笑，以嘹亮歌声劝勉女子逆来顺受，做个好媳妇。

让更多人了解街戏

演了30年的《剃头刀》定位一直很明确，即以追忆纪念的口吻说故事，让更多人了解街戏。时代改变，虽然仍以英语为主，混合各种本地语言，但现代叙述者的台词做了改动，趋近一批年轻观众。全剧不含中场休息约莫两小时，但也算充实紧凑。没有苦大仇深洒狗血的描绘，触动人心的部分，都只是人之常情而已。

多年前有评论提到，街戏在剧院演未免唏嘘，因为那象征民间艺术的殿堂化，新版《剃头刀》试着在维多利亚剧院里张灯结彩，前戏则有一众演员酬神。一时间，我们不再纠结，戏是演给人看，还是演给神看。