总统慈善艺展 特价出售作品

▲2024年总统慈善艺展

地点：TAG@TPD（39 Keppel Rd #02-01B Tanjong Pagar Distripark S089065）

时间：7月25日至30日上午11时至晚上7时

询问电话：96385958





看点：2024年总统慈善艺展将展出新加坡60名艺术家总共60件作品，媒介包括油画、胶彩画、混合媒介、水彩画、水墨画、书法、雕塑和摄影。展览由画廊海之韵（ARTualize）和丹璞轩（Tembusu Art Gallery）联办，获得总统慈善挑战支持，销售所得的一半捐献总统慈善挑战支持的慈善组织。



参展艺术家包括：文化奖得主庄心珍（1946-2019）、伊斯甘达·贾里（Iskandar Jalil）、画家刘海宏（1941-2020）、梁其栋、黄奕泉、何家良、赵振强、陈振文、谢江水、蔡逸翔等。参展作品都将以特价出售，购买者可享免税。