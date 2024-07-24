艺起看 总统慈善艺展 特价出售作品 黄向京发布 / 发布 / 2024年7月24日 5:00 AM 伊斯甘达·贾里雕塑《让沉睡的狗撒谎》。（主办方提供） 黄奕泉不锈钢胶彩画《新视界》。（主办方提供） 梁其栋油画《舒适的夏天》。（主办方提供） 刘海宏油画《皮影11号》。（主办方提供）字体大小:小中大▲2024年总统慈善艺展地点：TAG@TPD（39 Keppel Rd #02-01B Tanjong Pagar Distripark S089065）时间：7月25日至30日上午11时至晚上7时询问电话：96385958看点：2024年总统慈善艺展将展出新加坡60名艺术家总共60件作品，媒介包括油画、胶彩画、混合媒介、水彩画、水墨画、书法、雕塑和摄影。展览由画廊海之韵（ARTualize）和丹璞轩（Tembusu Art Gallery）联办，获得总统慈善挑战支持，销售所得的一半捐献总统慈善挑战支持的慈善组织。参展艺术家包括：文化奖得主庄心珍（1946-2019）、伊斯甘达·贾里（Iskandar Jalil）、画家刘海宏（1941-2020）、梁其栋、黄奕泉、何家良、赵振强、陈振文、谢江水、蔡逸翔等。参展作品都将以特价出售，购买者可享免税。 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 展览 绘画 雕塑 总统 慈善 化生艺术团《神木灵兽》 考古拼图 放飞异想 乌节路新画廊开幕 展出17当代名家与新秀作品