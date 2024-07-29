张志华：能看见布达拉宫的书店

在西藏一星期的行程，特地留了半天去拉萨的圣承书苑。

圣承书苑位于拉萨八廓街，紧邻大昭寺，融书店、客栈于一体。我是早上过去的，沿着两旁都是藏族风格建筑的八廓街，在窄窄的八朗学二巷找到了书店。因为不面对主街，似乎就更多了点清幽。

一条长长过道通往前台，过道两侧悬挂有唐卡、西藏风景画，也有简笔画的“圣承书苑”。走进一楼的接待厅，正前方是前台；右边是休息区，有沙发、大木桌、椅子，可以喝茶，落座看书休息；左边是书架；头顶光线充足，抬头向上，可以看到高高的玻璃屋顶。

高海拔的拉萨，高反是随时都有的，走路、上楼梯都要慢三拍。一路过来书店，自然要在休息区先歇歇，顺便也静下来看看整个书店的样子。

靠着两面墙是两排书架，其中一排书架后面是楼梯，通往楼上。前台摆放了好几本书、杂志和西藏出游的小海报，正上方有一块大黑板，粉笔字写着几段文字，每一段都有推荐的书籍。其中就有这样的话：“在这里，每个善良的人都会在自己的《艽野尘梦》中嚎啕大哭，或是恣意绽放；在这里，每一个失落的人都会纳木措湖边成为通达的《僧侣与哲学家》，领悟《转逆境为喜悦》的智慧……”，旁边则写着三本书的出版社和作者。

仔细看书架，旁边有书籍分布，方便查找：一到四楼，分别是藏地文化书籍、国内书籍、国外书籍、港台书籍。

休息一会儿，高反感觉好一点，就在一楼书架边看书，一楼果然大部分是与藏地文化有关，比如《拉萨市藏传佛教寺庙》《文成公主与唐藩古道》《藏地风俗》《藏语零基础学拼读》等。

顺楼梯而上，楼上三层，走廊左边是客房，紧挨走道与客房的墙全是书架，摆着各样的书。右边是围栏，沿着围栏种着绿植，走廊柱子上有西藏风格的图画装饰。整体呈回字形设计。

沿着书架漫步，看一排排的书，借着楼顶玻璃透射下来的阳光，有书有绿植有藏画，整个书店显得通透温暖，没有封闭空间里冷气吹出的阴湿感，似乎满架的书也带了光。透过窗户，注意到客房里有书架，也有西藏风格的装饰品。不知是不是因为在这里有异域的感觉，我抽了两本书带在身上：科威特作家阿卜杜拉·巴希斯的《狼的味道》和英国作家彼得·梅尔《普罗旺斯的一年》。

四楼有个“旁观图书馆”，墙上写着：安静、阅读、思考。（张志华摄）

上到四楼，意外发现还有一间图书馆，小牌子上写着“旁观图书馆”，一面墙全是书，另两面墙各挂着一幅寓意深远的画，紧挨门的墙面写着：安静、阅读、思考。两张大长桌摆放其间，三名读者，也许是住在这里的游客，正在桌边阅读，其中两人正在书写着什么。

出图书馆上楼顶，发现别有洞天。除了小桌椅供简餐或休息之用，周边房屋都只有三四层，因而可以在这里俯瞰周边藏民的住宅，很多屋顶挂着经幡，迎风摇曳。远处还可以看见布达拉宫，在蓝天白云下格外显目，宫殿对面是药王山，周围还有更远的群山……

走出图书馆上楼顶，可以望见蓝天白云下的布达拉宫。（张志华摄）

在楼顶吹够了拉萨的风，缺氧的大脑也清醒了好多。慢慢下到了一楼，在大厅再次抬头向上，感觉回字形中间的天井，跟着太阳光直通天际。

到前台付钱准备离开，服务员给了纸袋装书，袋子上有八个字：“始于圣地，承于山海”。