女医生镜头下百名女性百样人生

毛泽东有句名言“妇女能顶半边天”,蔡扬医生(56岁)受访时说,半边天可能还有“有些岗位不适合”的意思,但是只要女性有兴趣、热忱,没有做不到的事。她日前推出最新彩色摄影集《新加坡妇女能顶整片天》(Women Inspiring Women - The National Edition, Women in Singapore Holding Up the Sky),捕捉百名各行各业有名或无名的女性肖像照并展出。

蔡扬医生镜头下的本地女性肖像,来自各行各业。(曾坤顺摄)

蔡扬父母亲是画家夫妻蔡名智(93岁)和李文彦(1939-2017)。她自小玩相机,常随父亲去写生,留意到父亲很关注街景小人物的神态与身体语言,拍下的随意一刹那就是好镜头。她也在现场速写,作为在家绘画的参考。

蔡扬讲究街拍,快速抓拍,不会等拍摄对象摆好姿势,而是边聊天边捕捉最神采飞扬的那一刻,无需额​​外照明。她得不断加强拍摄的速度,培养耐性。

蔡扬的女性肖像照遵循父亲对绘画的追求——真善美。她说:“我个人不喜欢那些为了成为点击诱饵而拍摄丑态的照片。我也不太欣赏过于摆设制造场面的照片。拍照必须真实,希望捕捉到人善良开心的一面。我们越看丑恶越颓丧,所以我想多呈现快乐的神态,希望能启发大家活得健康快乐!”她的首个摄影展“那幅肖像画背后的男人”2021年举行,记录父亲丧偶后调适生活与创作的过程。

自小也学书法的蔡扬回溯三年前筹备第一本摄影集《医学界母女双侠》(Mothers and Daughters in Healthcare)的缘由——父亲中风,她每天陪伴三小时。正逢冠病疫情,她看到医疗工作者非常忙碌,希望在负面情绪弥漫的环境下,拍摄医学界100对母女,正面表扬她们的贡献。

《医学界母女双侠》去年出版500本,为新加坡医药协会(Singapore Medical Association)募到超过12万元款项,以援助有经济困难的医学院学生。《新加坡妇女能顶整片天》则出版1000本,售卖所得全部捐献新加坡妇女组织理事会旗下星际庇护所和私人美术馆以女性为主导的项目(可上网bit.ly/46AEFEe了解详情)。

蔡扬是安微尼亚山医院妇产专科医生,第一本书的拍摄对象为医学界圈内人,第二本书的主角来自各行各业,难度较高。她先和拍摄对象通过手机软件聊天,阐明摄影集宗旨,让她们选择有意义的场景拍摄。她说:“与女性沟通是我的工作,无论老少,都能快速建立共感。此书是为筹款,获得很多受访者的支持,女性总有同甘共苦的心态。而且女性拍女性比较容易,有共同的语言。”

摄影集从蔡扬身边人开始,比如求诊的怀孕演员、卖鱼的小贩、她钦佩的残奥冠军叶品秀,加上有很多朋友热心推荐合适人选,摄影集才能在短时间内出版。

《新加坡妇女能顶整片天》摄影集人物包括田径运动员珊蒂(Veronica Shanti Pereira,左起)、鱼饭双胞胎姐妹罗美凤罗美兰、总统夫人珍一藤木、残奥冠军叶品秀。(曾坤顺摄)

摄影集人物有法官、律师、院长、特需教师、飞行员、消防员、清洁工、水管工、美甲师、模特儿、艺术家、宗教领袖等,将在8月30日下午4时于私人美术馆举行推介签名会,摄影对象之一总统夫人珍一藤木担任签名会嘉宾。

蔡扬医生的百张女性肖像参加私人美术馆“环环相连”联展。(曾坤顺摄)

蔡扬百张彩照参加“环环相连”联展,参展者包括蒋才雄、陈赛华灌、陈亮,即日起至9月22日,在私人美术馆(The Private Museum,11 Upper Wilkie Road S228120)举行。