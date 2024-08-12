叶孝忠：池上书局 为书安排创意舞台

小时候的邻里中心，一定会有小书局。虽名为书局，但主要贩售文具、课本和教材等。店主会腾出空间卖书和杂志，大多是畅销书，如金庸、倪匡等的作品，像文具店多些，书的品种有限。有限品种的书退居幕后，正是这些幕后功臣，才让我得以出发到书的无边世界里。

来到池上，这个经常被誉为台湾最美的乡镇，自然不会错过池上书局。它位于小镇最热闹的街上，成立于1955年，虽然不算是池上的常规景点，但没了书店，池上稻田里春天的绿和秋收的金黄，都会显得黯淡一些，镇上的众声喧哗就只剩下车子和游人的杂音。

猫似乎成了独立书店的标配。（叶孝忠摄）

池上书局的猫成了书店的活招牌。（叶孝忠摄）

推门而入，这家书店唤起童年书局记忆，它也像一家文具店。书店是由第三代老板简博襄和太太曹菊苹共同经营。由于当时经济条件有限，只能供长子念书，简博襄的爷爷开一家书店，让无法继续升学的女儿获得阅读和学习的机会。池上书局不只卖书，当地学生需要文具都会到池上书局买。

走入池上书局，就唤起对书局的童年记忆。（叶孝忠摄）

遇见爱书的贵人

然而池上书局正如城国的书店，早已显得不合时宜，人们获得书的渠道太多了，书店多年来名存实亡，还好它在艰难的时刻遇见了爱书的贵人，命运得以逆转。

2013年，台湾作家陈文茜到池上观赏云门舞集的演出，也来到池上书局，发现书局里尽是文具及礼品，唯独没有课外书。于是陈文茜就把家里的二手书都捐给书店。后来到池上驻村的蒋勋建议设立名人书柜，不少作家如蔡康永、刘克襄响应，纷纷捐出来家里的藏书，现在书店里能买到这些作家的作品。

不少作家如蔡康永、刘克襄纷纷捐出藏书，设立名人书柜。（叶孝忠摄）

这创意吸引不少读者特地前来池上书局。这些爱书的作家，犹如书店的策展人，展现他们所阅读的世界。独立书店之所以有趣，就在于其摆书的形式，为书安排一个创意的舞台，让它更能轻易接触到读者。记得日本的一家独立书店，就让当地各行各业的居民挑选出他们推荐的10本书，降低一般读者选书的门槛。有行家指路就会少走弯路。

猫，似乎成了独立书店的标配。读过一些文章和对书店老板的采访，都提及书店养猫的实际功能是为了杜绝鼠患。久而久之，发现猫和独立书店的气质十分契合，总是慢悠悠懒洋洋的。现代人阅读也需要如此闲情，才能踏实进入作家布置好的迷宫。而池上书局里的两只猫Momojan和Miumiu，似乎一直在睡觉和摆烂的状态中，但长得十分讨喜机灵，成了书店的活招牌。不少人前来书店，是为了拜访它们，拍一些照片，或许不经意间，遇见一本好书。