名家荟萃丹青映彩 百胜楼八画廊联办艺术周

我国知名水彩画家、文化奖得主王金成（79岁）近几年尝试在帆布上用胶彩作画，营造出水彩画的透明感，却又显现油布的花纹，比如《从药力山看布达拉宫》《广场上明亮的一天》。

全职作画40年的王金成受访时说，过去试用油画技法，一直加色，效果像油画。油布有涂层，若用水彩会变成水珠，“吃”不进布，只能用油彩。他想到用灰水涂一层，胶彩更易被帆布吸收，更透明发亮，比纸本水彩效果更佳。此新技法尚处于萌芽阶段，他未来会掺点水粉，让胶彩效果更稀薄透亮。

柔和的笔画最高的山

“世界屋脊之旅：王金成新作展”（即日至8月21日中午12时至晚上7时，集菁艺社，76 Bras Basah Road #01-01 Carlton Hotel S189558）展出约20件新作，主打喜马拉雅和西藏高原景色。画家自1978年起，去了10趟喜马拉雅山脉。本次展出几张珠穆朗玛峰山脉画，从北坡看，也从南面取景，在正背双面湿透的水彩纸上用湿笔作画，柔和得像水墨画。另外展出王金成以冷色调加州画风诠释本地热闹的丁加奴街景的作品。

王金成犹如水墨画的水彩画《尼泊尔安纳布尔纳峰》（1996）。（集菁艺社提供）

王金成其他水彩画，联同另外三位文化奖得主画家——林子平的水墨画、陈楚智的油画和洪亚弟的胶彩画，在四宝斋（百胜楼#02-41）“四位文化奖得主画家画展”展出。这是百胜楼与周围八家画廊自8月17日至25日展开的联合艺术周其中一个展览。

洪亚弟胶彩画在四宝斋“四位文化奖得主画家画展”中展出。（四宝斋提供）

好望角画廊（百胜楼#03-17）举办“赖瑞龙画展”，展出赖瑞龙（78岁）自1980年代至今近的25幅水墨画。他师从海派画家范昌乾与岭南派赵少昂，作品《争春》《早凉》看了消暑，赋色清丽明快，依形用笔，再现自然美。

赖瑞龙水墨个展在好望角画廊展出，图为《斗春》。（好望角画廊提供）

近意美术馆（百胜楼#03-03）8月17日至31日举行“细笔春秋2024——林仰章水墨画展”，展示花鸟与静物的“小小写意”。林仰章应用强烈的色彩与水墨写意线条，注入“醒白”的新概念，创造出具强烈艺术个性和时代特征的画风。

林仰章细笔水墨画个展在近意美术馆展出。（近意美术馆提供）

今年暮春，诗人学者陈志锐于浙江绍兴参与兰亭书法节并首办个人海外书画展“S系列：陈志锐南洋书画痕迹”，如今返回狮岛，“I系列：陈志锐新水墨”展出部分新水墨字画。所谓I系列，是Ink（水墨），更是Identity（身份），作品探讨身份认同，展现中央商业区与狮城建筑印象派水墨印记、组屋外竹竿晾衣服的风景线。此展即日起至8月23日在集雅轩（百胜楼#01-59A）举行。

陈志锐彩墨字《李白早发白帝城》在集雅轩展出。（集雅轩提供）

艺展社（百胜楼#03-41）举行“艺境无界——新加坡书画名家精品展”，展出书画名家陈文希、林子平、赖桂芳、郑木奎、陈楚智和李福茂的作品。

陈楚智油画《瓶中玫瑰》是艺展社“艺境无界——新加坡书画名家精品展”展品之一。（艺展社提供）

关良戏曲人物画

澄心堂（百胜楼#02-25）举办“人生如戏——戏曲人物绘画展”（8月12日至9月15日），中国写意人物画大家关良（1900-1986）的七张画（如《金猴奋起千钧棒》《今日欢呼孙大圣》《林冲逼上梁山》《川剧评雪辨踪》《戏剧人物扇面》）最值得一看。关良将西方现代派引入水墨画，其戏曲人物画手法明快单纯，造型稚拙生动，神出像外，耐人寻味。同时展出南京画家高马德（1917-2007）和旅居厦门的画家老瓜（1978年生）的戏曲人物画。

中国水墨画家关良的戏曲人物画在澄心堂展出。（澄心堂提供）

中国当代文人画家曾宓（1933-2022）书画个展在品宣阁（百胜楼#04-11，8月17日至31日）举行。他曾为浙江画院专职画家，融合传统与现代，如诗如画，笔墨精湛，境界高华，风格强烈。