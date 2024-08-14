狮城青少年戏曲汇演　小学员大展身手

▲狮城青少年戏曲汇演

新加坡华族文化中心远东机构表演厅（九楼）

8月20日（星期二）下午3时

门票15元

购票可电邮tacsgp@gmail.com

新加坡传统艺术中心（简称“传艺”）打造的青少年戏曲专场“狮城青少年戏曲汇演”，广邀中小学校参加，今年步入第12个年头，成为传艺金字品牌项目之一。

传艺创办人兼艺术总监蔡碧霞说：“为培养我国青少年演员的综合能力，中心自成立以来，奔赴各个学校，举办戏曲演出、讲座和各类培训课程，搭建平台让同学学以致用，增强自信心与团队精神，并有机会上台为观众展现演艺才华。‘狮城青少年戏曲汇演’是专为青少年而设的舞台，让同学们有机会接触传统文化，从演剧、观剧中得到学习与成长，进而提高自身素养。”

“狮城青少年戏曲汇演”属公益演出活动，参与本次演出的学校有新民中学、新加坡女子小学、道南校友会和传艺青少年戏曲班的学员。此外，中国戏曲学院也将带领北京倾城戏曲艺术交流中心的小演员来新同台演出，促进新中两国青少年戏曲艺术交流。

演出剧目有道南校友会京剧《小放牛》，北京倾城戏曲艺术交流中心京剧《林冲夜奔》、京剧《贵妃醉酒》，新加坡女子学校（小学）黄梅戏《天仙配》之“七仙女”，新民中学京剧《白蛇传》之“水斗”，传艺豫剧《花木兰》、京剧《西施》、黄梅戏《天女散花》、京剧《石秀探庄》、京剧《红线盗盒》。演出附中英文字幕。

除小演员呈献的精彩剧目外，传艺也邀本地儿童艺术教育专家吴美箬携手专业话剧演员，针对演出剧目介绍戏曲知识，并通过现场访问，请专业导师为观众分享戏曲表演特点及掌故。

新加坡华族文化中心为此次活动场地合作伙伴。