新加坡国际戏曲节 品戏学戏精彩纷呈

新加坡华族戏曲协会将于8月24至26日主办“第六届新加坡国际戏曲节”。从华中国际学校文化中心剧场的开幕式暨“狮城戏曲梨园情”戏曲晚会，到在醉花林、新加坡华族戏曲博物馆举办的免费或收费戏曲公开课，以及在醉花林的“戏曲节闭幕式暨戏曲大联欢潮州晚宴”，爱戏人将共聚一堂，品味高潮迭起的艺术飨宴。

8月24日（星期六）晚上7时的开幕演出“狮城戏曲梨园情”，着重展现新加坡独具特色的剧种、社团及戏伶，节目有新艺剧坊粤剧《红鸾喜》，三江梨园社越剧《赖婚记》，“延戏”剧社歌仔戏《踏伞》，新加坡华族戏曲协会京剧《贵妃醉酒》和《改容战父》，该开幕演出免费。

8月25日（星期日）的公开课将在醉花林开办，上午10至中午12时是“学唱京歌《梨花颂》”，下午1时至4时是“你不知道的戏曲基本功规范”形体课，均由新加坡华族戏曲协会艺术总监黄萍主持，参加需报名。

8月26日（星期一）晚上7时的“闭幕式暨戏曲汇演联欢晚宴”，入场费为每人100元，包括观看演出和品尝八道菜，可欣赏到折扇表演、京剧清唱、昆曲表演、川剧变脸、把子对打、剑舞表演、京剧折子戏《游湖》等。醉花林潮曲潮剧艺术研究会也将呈献潮剧《京口良缘》，表演者是林春霞、陈素玉，另一节目潮剧《爱歌》的表演者是刘惜琴、蔡爱佩。

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