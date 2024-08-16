黑白遇彩色 版画刻良缘

小小的画室，是他们感情的催化器，婚纱照也在画室取景。本地版画家张富铭与林加淇在同一块木板上合作创作，画风各异却融合无间，爱情也水到渠成，喜结连理，成为人生伴侣，在艺术创作的道路上携手前进。

本地版画家张富铭（35岁）、林加淇（27岁）去年底在画廊举办的联展“空间叙事”上第一次展出合作画，在以版画为共同创作媒介的同一块木板画布上，展现各自的创作风格。今年3月，他们喜结连理，成为人生道路上的伴侣。明年，夫妻俩将迎来女儿的诞生。

画室共处与碰撞

张富铭和林加淇毕业于拉萨尔艺术学院，皆主修版画，六年前开始拍拖。他们都是水瓶座，个性很合得来，住在油池组屋区。林加淇受访时说：“我们都作画，彼此有共同的话题。因为创作艺术，圈外人很难理解。很少人能够明白我们工作的意义。”张富铭说，他们的社交都在艺术圈，也很难结交圈外人。

他们最初与油画家黎才祥合租画室，空间不够用，另外向月眠艺术中心申请大一些的单位。近水楼台先得月，画室面积500平方英尺，成为他们俩感情发展的催化器。婚纱照也在画室取景。

张富铭和林加淇在月眠艺术中心的画室拍婚照。（受访者提供）

夫妻俩申请到预购组屋，正在等待新房建成，2028年拿钥匙，现在住在张家。他们坦诚地说，在画室创作、共处、相互碰撞，比起在家里还要紧张、激烈。家里还有其他空间可以躲开，画室不过就这么大。吵架当然会有，往往冷战几个钟头就过去，不会留到隔天。张富铭调侃：“每次吵架，她不会说sorry（对不起）的。”

合作版画的磨合

张富铭和林加淇的合作画《我们的工作空间》刻画他们在月眠艺术中心画室的场景——林加淇画了窗外的风景，两棵树的绿意与圆状的墙饰，张富铭在上方添加一双手正在刻黑白版画。另一幅合作画《月眠的工作室》放进他们各自的工作椅与画具等，因为风格各异，观者容易辨识哪一个部分属于谁。

他们是彼此艺术创作的第一个观众，但对版画创作的观点大不同，又那么相熟，难免会叨念几句。张富铭的版画只有黑白，刻刀草草不工，风格粗犷。他不喜欢颜色带来的干扰与偏见，认定黑白色才能直接呈现木刻的技艺本色与情感力量，而林加淇曾建议他试一下颜色。林加淇在拓印彩色版画中领悟到，木板上的雕刻画已是完成品，无须印在纸上，就用丙烯颜料在木板上绘色。张富铭提点林加淇用色与物品比例时，会惹她生气。

张富铭说：“我们发现，从黑白到彩色，我们都不会改变自己的画风。没有谁说服谁。现在我们已能接受彼此的画风了。”

他们甚至在同一块木板上合作，先由林加淇决定题材与尺寸，画完后，轮到张富铭“补笔”，惊奇地发现，不同的画风与颜色非常奇异地融合无间，爱情也水到渠成，修成正果。

张富铭和林加淇2023年合作画《我们的工作空间》。（受访者提供）

张富铭和林加淇曾在2017年与2023年被《联合早报》艺苑记者编辑团队选为年度艺术新星。他们也是Filmat36拍摄的得奖中文纪录短片《新画彩》（Sing Artistry）受访对象。

创意空间卖画料

怀孕20周的林加淇将个展推后举行。每两三年办一次个展的张富铭今年休息，可能明年再办展。

张富铭是小贩之子，做过grab司机等杂工，希望收入更稳定，两年前设立公司售卖高端颜彩画料如Gamblin、Michael Harding、Daniel Smith、Casein，补市场所缺，为艺术圈朋友尤其专业画家服务。店面原来开在金光大厦（Sunshine Plaza），去年搬到亚拉街（Arab St）62A号二楼，与创意空间结合，Drawing Etc（https://drawingetc-artsupplies.com/）蓝色布条张挂店屋窗户。

布条由张富铭设计、绘画，林加淇负责电脑打印，张富铭说：“她的电脑知识很厉害，帮我很多。”林加淇说：“我是他的工人。”张富铭很讨厌出席艺术展开幕礼，由林加淇作代表，林加淇说：“我还要做他的PR（公关）。”

画廊每到年底公开征收艺术品并展出，也将于8月26日举行本地画家张爱慈的植物水彩个展。张富铭说：“因为我们都是艺术工作者，感同身受，希望有更多机会发表作品。我们想通过这个空间来建立艺术社群。新加坡虽小，但我们彼此不相识，期待空间成为平台，让艺术工作者发表不同观点的创作。”

张富铭经营画料生意养家糊口。（龙国雄摄）

赚钱有道家务分工

每两个月办展的画廊销售作品不收佣金，而是与参展艺术家合作，通过收费工作坊形式赚点收入。张富铭经常通过木刻版画关注人与饭碗的关系，讽刺人人往上攀爬的社会风气。他说：“画廊不是饭碗。若孩子出生后，经济上有压力时再说。画料供应商是饭碗，收入稳定，不可以吃鲍鱼，但吃鸡饭OK的。”

张富铭一半时间进画室创作，另一半看店，请三名学生兼职看店。女儿出生后，这位爸爸会抱来画廊，打趣“婴孩能招财”。他会疼女儿，做好准备学换尿布，帮忙带孩子。

林加淇的稳定收入来自每周五天的小学教画，纯靠卖画很难生存。她负责家里的财政。家务也分工，林加淇洗衣，张富铭做饭、洗碗、洗厕所。