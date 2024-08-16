艺伴 黑白遇彩色 版画刻良缘 黄向京发布 / 发布 / 2024年8月16日 7:32 AM 画家夫妻档张富铭和林加淇在他们开设的画料供应店兼创意空间合影。背后是他们今年完成的木刻版画新作。（龙国雄摄） 画家夫妻档张富铭和林加淇摄于画料供应店兼创意空间。背后木刻版画是他们今年完成的新作。（龙国雄摄）字体大小:小中大小小的画室，是他们感情的催化器，婚纱照也在画室取景。本地版画家张富铭与林加淇在同一块木板上合作创作，画风各异却融合无间，爱情也水到渠成，喜结连理，成为人生伴侣，在艺术创作的道路上携手前进。本地版画家张富铭（35岁）、林加淇（27岁）去年底在画廊举办的联展“空间叙事”上第一次展出合作画，在以版画为共同创作媒介的同一块木板画布上，展现各自的创作风格。今年3月，他们喜结连理，成为人生道路上的伴侣。明年，夫妻俩将迎来女儿的诞生。画室共处与碰撞张富铭和林加淇毕业于拉萨尔艺术学院，皆主修版画，六年前开始拍拖。他们都是水瓶座，个性很合得来，住在油池组屋区。林加淇受访时说：“我们都作画，彼此有共同的话题。因为创作艺术，圈外人很难理解。很少人能够明白我们工作的意义。”张富铭说，他们的社交都在艺术圈，也很难结交圈外人。他们最初与油画家黎才祥合租画室，空间不够用，另外向月眠艺术中心申请大一些的单位。近水楼台先得月，画室面积500平方英尺，成为他们俩感情发展的催化器。婚纱照也在画室取景。 张富铭和林加淇在月眠艺术中心的画室拍婚照。（受访者提供）夫妻俩申请到预购组屋，正在等待新房建成，2028年拿钥匙，现在住在张家。他们坦诚地说，在画室创作、共处、相互碰撞，比起在家里还要紧张、激烈。家里还有其他空间可以躲开，画室不过就这么大。吵架当然会有，往往冷战几个钟头就过去，不会留到隔天。张富铭调侃：“每次吵架，她不会说sorry（对不起）的。”合作版画的磨合张富铭和林加淇的合作画《我们的工作空间》刻画他们在月眠艺术中心画室的场景——林加淇画了窗外的风景，两棵树的绿意与圆状的墙饰，张富铭在上方添加一双手正在刻黑白版画。另一幅合作画《月眠的工作室》放进他们各自的工作椅与画具等，因为风格各异，观者容易辨识哪一个部分属于谁。他们是彼此艺术创作的第一个观众，但对版画创作的观点大不同，又那么相熟，难免会叨念几句。张富铭的版画只有黑白，刻刀草草不工，风格粗犷。他不喜欢颜色带来的干扰与偏见，认定黑白色才能直接呈现木刻的技艺本色与情感力量，而林加淇曾建议他试一下颜色。林加淇在拓印彩色版画中领悟到，木板上的雕刻画已是完成品，无须印在纸上，就用丙烯颜料在木板上绘色。张富铭提点林加淇用色与物品比例时，会惹她生气。张富铭说：“我们发现，从黑白到彩色，我们都不会改变自己的画风。没有谁说服谁。现在我们已能接受彼此的画风了。”他们甚至在同一块木板上合作，先由林加淇决定题材与尺寸，画完后，轮到张富铭“补笔”，惊奇地发现，不同的画风与颜色非常奇异地融合无间，爱情也水到渠成，修成正果。 张富铭和林加淇2023年合作画《我们的工作空间》。（受访者提供）张富铭和林加淇曾在2017年与2023年被《联合早报》艺苑记者编辑团队选为年度艺术新星。他们也是Filmat36拍摄的得奖中文纪录短片《新画彩》（Sing Artistry）受访对象。创意空间卖画料怀孕20周的林加淇将个展推后举行。每两三年办一次个展的张富铭今年休息，可能明年再办展。张富铭是小贩之子，做过grab司机等杂工，希望收入更稳定，两年前设立公司售卖高端颜彩画料如Gamblin、Michael Harding、Daniel Smith、Casein，补市场所缺，为艺术圈朋友尤其专业画家服务。店面原来开在金光大厦（Sunshine Plaza），去年搬到亚拉街（Arab St）62A号二楼，与创意空间结合，Drawing Etc（https://drawingetc-artsupplies.com/）蓝色布条张挂店屋窗户。布条由张富铭设计、绘画，林加淇负责电脑打印，张富铭说：“她的电脑知识很厉害，帮我很多。”林加淇说：“我是他的工人。”张富铭很讨厌出席艺术展开幕礼，由林加淇作代表，林加淇说：“我还要做他的PR（公关）。”画廊每到年底公开征收艺术品并展出，也将于8月26日举行本地画家张爱慈的植物水彩个展。张富铭说：“因为我们都是艺术工作者，感同身受，希望有更多机会发表作品。我们想通过这个空间来建立艺术社群。新加坡虽小，但我们彼此不相识，期待空间成为平台，让艺术工作者发表不同观点的创作。” 张富铭经营画料生意养家糊口。（龙国雄摄）赚钱有道家务分工每两个月办展的画廊销售作品不收佣金，而是与参展艺术家合作，通过收费工作坊形式赚点收入。张富铭经常通过木刻版画关注人与饭碗的关系，讽刺人人往上攀爬的社会风气。他说：“画廊不是饭碗。若孩子出生后，经济上有压力时再说。画料供应商是饭碗，收入稳定，不可以吃鲍鱼，但吃鸡饭OK的。”张富铭一半时间进画室创作，另一半看店，请三名学生兼职看店。女儿出生后，这位爸爸会抱来画廊，打趣“婴孩能招财”。他会疼女儿，做好准备学换尿布，帮忙带孩子。林加淇的稳定收入来自每周五天的小学教画，纯靠卖画很难生存。她负责家里的财政。家务也分工，林加淇洗衣，张富铭做饭、洗碗、洗厕所。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 艺术家 画廊 艺术品 新加坡 画家 方伟成：悼，以十四行诗——遥寄学生尚殿君 2024雨果奖揭晓 女性作家科幻小说称霸