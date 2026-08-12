两年一届的新加坡国际戏曲节将于8月20日至24日举行，今年迈入第七届，除了汇聚本地多个戏曲团体共同参与，也首次增设专业组比赛，开放给中国及世界各地的专业戏曲院团报名，为本地观众带来高水平戏曲演出。

由新加坡华族戏曲协会主办的新加坡国际戏曲节自2014年创办以来，坚持每两年举办一次。本届戏曲节由新加坡平社、天韵京剧社、敦煌剧坊、新艺剧坊、剧艺之家、陶融儒乐社、余娱儒乐社、延戏、三江会馆梨园社、华族戏曲工作室、华戏荟及新加坡华族戏曲博物馆协办，开展演出、戏曲比赛、大师工作坊、专题讲座及国际交流演出等活动。

8月20日晚，开幕式暨“梨园荟萃聚狮城”戏曲晚会将在淡滨尼天地佳节艺术剧场（Festive Arts Theatre @ Our Tampines Hub）登场，免费向公众开放。演出涵盖京剧、越剧及歌仔戏等多个剧种，包括新加坡华族戏曲协会呈献的京剧《卖水》，延戏演出的歌仔戏《铁弓缘》，以及三江会馆梨园社带来的越剧《碧玉簪·三盖衣》，展现本地多剧种并存的戏曲生态。

北美戏曲演员登台献艺

来自美国西雅图“吴小妹北美协会”的京胡演奏家何兵与京二胡演奏家吴小妹夫妇，也将率领北美戏曲演员参与本届戏曲节，并以京胡、京二胡协奏《爱情鸟》为开幕式拉开序幕。

开幕晚会压轴节目则由新加坡华族戏曲协会艺术总监黄萍率学生符岂华和汪端瑞，共同演出京剧《拾玉镯》，展现师徒同台传承戏曲艺术。观众可于活动前一周起，前往淡滨尼天地一楼服务柜台领取门票。

除了演出，戏曲节期间还安排多项推广活动。8月21日上午，黄萍将在新加坡华族戏曲博物馆（布业中心，200 Jalan Sultan #02-38 S199018）主持“大师传艺工作坊”，以折扇为主题，介绍戏曲程式表演中折扇的运用；8月22日上午，天韵京剧社副社长兼艺术总监林美莲将主讲《从〈拾玉镯〉谈戏曲虚拟性的表演与运用》，结合经典剧目解析戏曲虚拟表演艺术。

今年戏曲比赛分为专业组及业余组，涵盖京剧、粤剧、潮剧、越剧、昆曲、琼剧及歌仔戏等剧种。初赛将于8月21日晚举行，采取闭门评审方式；决赛及闭幕式则于8月23日晚在醉花林俱乐部举行，并结合国际戏曲交流演出。观众除可欣赏来自新加坡、中国及海外戏曲演员的演出，也将有机会观赏中国专业院团呈献《天女散花》《杨门女将·探谷》等经典剧目。

新加坡华族戏曲协会会长卞会宾说，希望透过持续举办戏曲节，为本地戏曲界搭建交流平台，也让更多公众接触和认识中华戏曲艺术。报名及购票咨询请联络：97506666（WhatsApp，卞会宾）。