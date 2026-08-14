陶艺家潘施颖（29岁）两年前参与“与藏家快速交流（Speed Dating）之夜”，每三分钟换个藏家对话，前后共25名，感觉新鲜有趣，可惜时间不够用，有些意犹未尽。

她受访时说：“没想到在这样的场合，让我得以与祖籍——潮安会馆有关人员建立联系。之前买过我作品的两位藏家，我还是第一次与他们面对面交流。”

陶艺家潘施颖的陶瓷作品将在画廊月展出。（Yeo Workshop提供）

因此她再度参与“2026年新加坡画廊月”（Singapore Gallery Month）节目之一：9月5日在Gajah画廊举办的25名艺术家与25名藏家的快速“约会”。她的陶瓷作品也在代理画廊Yeo Workshop的群展“另一种生活的场景”（8月15日至10月11日）中展出。该作品借鉴蔡名智名画《马来亚史诗》，探索疏离社会的青年一代。

艺术品销售非一次能达成

画廊月主办方新加坡艺廊协会（AGAS）会长杨文琪受访时坚信，艺术销售市场有个“14个触点”的说法——艺术品销售不是第一次就能达成，而是艺术家的名字多次在不同场合地点被提及、听到、接触，作品才有可能成交。画廊月举办超过100场展览与活动，就是为艺术家与藏家建立互动的平台。

杨文琪说：“商业画廊不仅仅是购买艺术品的场所。它们是艺术家构建职业生涯、交流创意、社群聚会以及让文化得以呈现的空间。通过展览、表演、工作坊、工作室探访及各类对话活动，画廊邀请各界人士共同参与新加坡的创意生活。

“很多人惊讶画廊遍布全岛各地。在本届画廊月中，大华银行和Downtown Gallery成为我们的艺术生活伙伴，他们看到了艺术的价值。我们期待画廊月能为新加坡带来一些兴奋感，也建立起彼此对话交流的生态系统。”

画廊月开幕礼于8月15日在吉门营房（Gillman Barracks）举行，除展览活动，也首次举办座谈会“崛起中的亚洲”，邀请非营利艺术组织Artery首席执行官洪美燕、Bagri基金会总监切尔西·佩蒂特（Chelsea Pettitt）、冉起当代艺术博览会（Affordable Art Fair）总监许祖榕、巴塞尔香港展会总监乐思洋等演讲。

8月29日，丹戎巴葛分销园的画廊将举办“Art After Hours”活动，不仅会延长开放时间，也有现场表演、讲座、导览，活跃氛围。

集菁艺社将展出郑木奎的作品《红灯码头》。（画廊提供）

LOY Contemporary Art Gallery举办多媒体艺术家Hee Kerru展览。（画廊提供）

参展画廊包括：FOST画廊群展“土地的谎言”，品艺画廊群展“净化：当下的亚太平洋”，私人美术馆群展“影、讯与线：新加坡的抽象表现主义”，香格纳画廊的泰国艺术家Taiki Sakpisit个展“13场噩梦”，Sundaram Tagore画廊举办生于印度、现居底特律的艺术家Neha Vedpathak个展“土地、身体、精神”。

本地有更多艺术藏家愿意对外开放私宅，鼓励公众迈出收藏的第一步。本届12位藏家中有七位是新面孔，这其中包括三四十岁的金融人士，也有专业人士。画廊月推出“赞助人通行证”（Patron’s Pass），每张收费1000元，可获得500元艺术消费抵用金，并受邀参加“藏家私宅探访”活动、画廊月开幕礼、与艺术顾问咨询如苏富比亚洲区私人洽购总监尼克·巴克利·伍德（Nick Buckley Wood）交流的机会等。

画廊月从8月15日至9月13日举行，详情可上网agas.org.sg/sgm了解。