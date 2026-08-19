▲“芦苇·蕴艺”藏家展“家”

8月21日至30日每天上午10时至晚上7时，周末须拨电96684313预约

那薇画廊（The Fullerton Hotel #01-08 S049178）

网址：ourhiddentalent.com/newsandstories

为庆祝新加坡61岁生日，那薇画廊在历时两个月重新装修后，与私人藏家夫妻档“芦苇·蕴艺”（Our Hidden Talent by Luwee’s）联合举办以“家”为主题的展览。

本展将展出28件来自“芦苇·蕴艺”两位联合创办人黄韵霓及先生卢智伟的私人珍藏，汇集多位亚洲艺术家，其中包括：新加坡欧世鸿的峇厘村庄峇迪画，林仰章的混合媒介画，蔡茂强的胶彩油画，马来西亚杨家健的纸本石墨画，越南甲文端（Giap Van Tuan）的木板漆画，还有韩国Jung Hea Young的画作等，呈现不同文化背景与艺术语言下，对生活、家园与情感的表达。

越南甲文端的木板漆画《街道上的金色阳光》。（芦苇·蕴艺提供）

韩国Jung Hea Young的画作《家》。（芦苇·蕴艺提供）

本展作品销售所得大部分，将用于支持年轻烹饪人才的发展。“芦苇·蕴艺”旨在支持那些选择投身手工技艺领域，而非从事企业界白领工作的后起之秀。黄韵霓说：“我们坚信，每个人都拥有等待被发掘的才华。在这个人工智能日益普及的时代，我们必须支持年轻人追寻热爱，磨练能将创意变为现实的技艺”；“该项目致力于携手资深厨师、咖啡馆和酒吧经营者，指导并鼓励新一代烹饪人才，同时助力提升他们在海外的知名度”。